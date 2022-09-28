Asgari ücret en az 9 bin 900 TL olacak! Dünya gazetesi yazarı nedenlerini yazdı

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret Ocak 2023'te 9.900 TL olabilir! Dünya yazarı Şeref Oğuz, "Asgari ücrete yüzde 80 ve üzeri zam gelmesi sürpriz olmaz" deyip nedenlerini sıraladı...

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Asgari ücrete bu yıl yapılan 2 büyük zam eriyip gitti. Alım gücü iyice düşen milyonlarca asgari ücretli, şimdiden gözünü Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevirdi. Milyonlarca kişi 2023 asgari ücret zammını merakla beklerken uzmanlardan da konuyla ilgili tahminler gelmeye devam ediyor.

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, Haber Global canlı yayınında asgari ücretin Ocak ayında 7.700 TL. olabileceğini açıklamıştı. Bir tahmin de Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz'dan geldi. Şeref Oğuz'un 2023 Asgari ücret tahmini ise olay.

Asgari ücrete yüzde 80 zam!

Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, seçime giderken, seçim ekonomisinin uygulanacağını belirterek "Seçim ekonomisi sürecinde asgari ücrete yüzde 80 ve üzeri oranda zam gelmesi sürpriz olmaz. Zira hükümetin önünde bir sandık var ve ücretlerdeki erozyonun toplumda yarattığı olumsuzluklar ortada" dedi.

Asgari ücret 9.900 TL olacak...

Şeref Oğuz'un iddia ettiği gibi asgari ücrete yüzde 80 zam yapılması durumunda maaşlar 10 bin liraya dayanacak. İlk kez yapılan Temmuz ara zammıyla asgari ücret 5.500 TL'ye yükseltilmişti. Halen 5.500 TL maaş alan asgari ücretlilerin zamlı maaşları 9.900 TL olacak.

Şeref Oğuz: Asgari ücrete en az yüzde 80 zam gelecek Şeref Oğuz dünya gazetesindeki köşesinde Asgari Ücret zammıyla ilgili şunları yazdı: Seçim ekonomisi sürecinde asgari ücrete %80 ve üzeri oranda zam gelmesi sürpriz olmaz. Zira hükümetin önünde bir sandık var ve ücretlerdeki erozyonun toplumda yarattığı olumsuzluklar ortada… Bu ölçüt, sadece asgari ücret için değil, tabanfiyat, katsayı, kamu işçileri toplu sözleşme zammı, emekli maaşları, öğrenci kredileri ve benzeri tüm sosyal alanlarda geçerli olabilecek. Hal böyle iken üretim yaya kalacak fakat para yağmuru sebebiyle enflasyon vites büyütecek. Kısaca asgari ücretten girecek ve enflasyondan çıkacağız seçim ekonomisinde… Sonuç mu; elbette seçimin ardından zam fırtınası…

Enflasyon iner hayat pahalı kalır

Şeref Oğuz, enflasyonun tek haneye indirilebilir olduğunu ancak yaşanan hayat pahalılığının 5 yıldan önce düzelemeyeceğine vurgu yaparak "Enflasyon indirilir de hayat pahalılığı; 5 yıldan önce tek haneye inmez. Enflasyon indirilir; baz etkisi ile enflasyon iner, sepet değiştirerek enflasyon iner. Ancak hayat uzun yıllar pahalı kalır. Bir de yapısal reformlarla enflasyon iner. Beklenen ve istenen budur. Zira böylesi iniş refah demektir. Hayat pahalılığının düşmesi demektir." dedi.