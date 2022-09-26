Asgari ücret 2023 zammı için bomba tahmin! Enflasyon detayına bakın

Çalışanlar 2023 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Ekonomi uzmanları da 2023 asgari ücret zammıyla ilgili tahminlerde bulunuyor. Peki asgari ücret ocak zammı ne kadar olacak? Vergi Uzmanı Muhammet Bayram'dan masada konuşulan rakamla ilgili önemli tahmin geldi.