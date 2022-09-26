Asgari ücret 2023 zammı için bomba tahmin! Enflasyon detayına bakın
Çalışanların gözünü Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevirdi. Milyonlarca kişi 2023 asgari ücret zammını merakla beklerken uzmanlardan da konuyla ilgili tahminler gelmeye devam ediyor.
Çalışanlar 2023 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Ekonomi uzmanları da 2023 asgari ücret zammıyla ilgili tahminlerde bulunuyor. Peki asgari ücret ocak zammı ne kadar olacak? Vergi Uzmanı Muhammet Bayram'dan masada konuşulan rakamla ilgili önemli tahmin geldi.
Asgari ücret 2023 zammı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret hesaplanırken enflasyonun göz önüne alınacağını belirtti.
Haber Global'de yer alan habere göre Vergi Uzmanı Muhammet Bayram canlı yayınında asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
'ASGARİ ÜCRET 7700 LİRA OLACAK'
Bayram, '1 Ocak 2023 tarihi itibariyle asgari ücrette en az enflasyon oranında bir artış bekliyoruz. O yüzden 5500 TL'ye beklenen enflasyon oranında yüzde 40'lık bir artış yapılırsa 7700 lira civarında olacaktır.' dedi.