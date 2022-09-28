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Kış gelmeden cepler yanacak! BOTAŞ'tan doğal gaza zam hazırlığı

Kış gelmeden cepler yanacak! BOTAŞ'tan doğal gaza zam hazırlığı

BOTAŞ'ın, ekim ayında sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza yüzde 10 üzerinde zam hazırlığı yaptığı iddia edildi.

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Dünya gazetesinin haberine göre, bilgi veren kaynaklar, zam önerilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na iletildiğini belirtti. Gelinen aşamada elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yüzde 10’un üzerinde bir zam planlandığı bildirildi. Sanayide üretilen elektrik için de zam önerildiği ancak sanayi kesiminin fiyat artışlarına duyarlılığı nedeniyle bakanlığın bu konuda çekinceli olduğu öğrenildi.

"Daha düşük oranlı tutulması..."

Konutlarda kullanılan doğal gaza zam yapılmasının ekim ayı için planlanmadığı vurgulanırken, yapılacak zammın sadece bir tüketim grubuna yüksek oranlı olmaması için dağıtılması ve daha düşük oranlı tutulması yönünde de bir çalışmanın olduğu kaydedildi.

Gelinen aşamada, elektrik üretimindeki doğalgaza yapılacak artışın kesinleştiği, diğer tüketim gruplarına da olası senaryolara göre birkaç gün içinde karar verileceği bildirildi.

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