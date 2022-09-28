MERSİN'de 1 polisin şehit olduğu polisevi saldırısını kaleme alan Cem Küçük, "Türkiye artık PKK ve diğer terör örgütlerinin kökünü kazıyor. NATO üyesi ülke olarak NATO’dan hiçbir destek görmeden bunu yapıyoruz. O yüzden PKK’yı bu saatten sonra kimse kurtaramaz." dedi.

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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "PKK’yı bu saatten sonra kimse kurtaramaz" başlıklı yazısında Mersin'de 1 polisimizin şehit olduğu terör örgütü PKK'nın saldırısını değerlendirdi.

Özellikle 15 Temmuz’dan sonra İHA ve SİHA’larla geniş istihbarat ve saha çalışmalarıyla Türkiye'nin teröre nefes aldırmadığına değinen Küçük, başarılı çalışmaların HDP'nin moralini bozduğunu yazdı.

"Şehit polis memurumuz Sedat Gezer’e bir başsağlığı dilesene"

Selahattin Demirtaş'ın Mersin'deki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösteren yazar, "Klasik laf ebeliği... PKK’yı kınasana önce! Şehit polis memurumuz Sedat Gezer’e bir başsağlığı dilesene... HDP’den PKK’ya tek itiraz var mı? Neymiş, şiddetin her türlüsüne karşılarmış." ifadelerini kullandı.

CHP'ye HDP eleştirisi

CHP'nin PKK konusunda HDP’yi eleştirmeye çağıran Küçük, “HDP’nin şu kadar oyu var” algısıyla bu işler yürümez." dedi.

"Destek görmeden kökünü kazıyor"

Seçimlerde oyunu almak için HDP’ye ses çıkarmamak millet nezdinde ters tepeceği görüşünü savunan yazar, yazısına böyle devam etti:

"Amerika aleni olarak PKK/YPG’ye silah vermeye devam ediyor. Zaten cesareti de oradan alıyorlar. Ama nafile. Türkiye artık PKK ve diğer terör örgütlerinin kökünü kazıyor. NATO üyesi ülke olarak NATO’dan hiçbir destek görmeden bunu yapıyoruz. O yüzden PKK’yı bu saatten sonra kimse kurtaramaz. PKK tarihin çöplüğüne gidecektir..."

Cem Küçük'ün yazısının tamamı