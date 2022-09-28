15 saniyede buldunuz mu? Gizli hayvanı yalnızca dahiler farkedebilir!

Son dönemim en popüler IQ testlerinden biri de optik illüzyon. Bir nesnenin veya insanların algılama şekillerine meydan okuyan çizimler olan bu illüzyon çeşidine ilgi oldukça büyük. Peki siz kendinize ne kadar güveniyorsunuz? Sizler için sadece dahilerin sadece 15 saniyede bulabildiği bir görsel illüzyon hazırladık! Haydi zebraların arasında gizlenmiş hayvanı bulabilecek misiniz?

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Son günlerde birçok internet sitesinde farklı farklı zeka testleri görebilir ve kendinizi test edebilirsiniz. En popüler olan zeka testlerinden biri olan optik illüzyon türü ise en çok tercih edilen ve ilgi gören türlerden. Ben kendine ve zekama güvenirim diyenler buyursun gelsin! Bakalım sadece 15 saniyede kimler zebraların arasına saklanmış hayvanı bulabilecek?

İnternet sitelerinde yer alan testlerin içerisinde pek çok optik illüzyon türü bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de zebraların içerisinde gizlenmiş porsuk oluyor. IQ'su yüksek olan kişiler, zebra sürüsünün içindeki gizli hayvanı saniyeler içerisinde fark ediyor.

Algılama şeklinize meydan okuyor

Bu yanılsamalar çoğunlukla fizyolojik, fiziksel ve bilişsel yanılsamalar altında sınıflandırılıyor. Optik illüzyonlar bir nesnenin veya insanların büyüleyici, şekil değiştiren görüntüsü olan veya algılama şeklimize meydan okuyan çizimlerdir.

Bununla birlikte, bu optik yanılsamalar, beyninizin olayları nasıl algıladığına biraz ışık tuttukları için aynı zamanda psikanalizin bir parçası oluyor.

Peki siz sürünün içindeki hayvanı gördünüz mü?

Açıkçası, normal bir insan beyni, farklı açılardan farklı algılar oluşturan nesneleri veya görüntüleri farklı şekilde görebiliyor. Böyle zekice bir örnek, zebra sürüsünün içinde porsuğun saklandığı bir görüntüde görülebiliyor.

Görüntüye yakından bakın ve zebraların siyah ve beyaz çizgileri nedeniyle arka plana karışan gizli hayvanın yüzünü tespit etmeye çalışın.