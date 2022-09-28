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Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Grip aşıları erişime açıldı isteyen aşı yaptırabiliyor mu?

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Grip aşıları erişime açıldı isteyen aşı yaptırabiliyor mu?

Sağlık Bakanlığı'nca 65 yaş üstü ve kronik hastalar için grip aşıları bugünden itibaren sisteme tanımlandı. Risk durumundaki vatandaşlar doktor reçetesi ile aşılarını eczanelerden alabilecek.

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Sağlık Bakanlığı, 65 yaş üstü kişiler ve kronik hastalar için grip aşılarını e-Nabız sisteminde tanımladı.

Bakanlıkça belirlenen riskli gruplara ücretsiz uygulanan grip aşıları, e-Nabız sistemi üzerinden uygulamaya açıldı. Kişiler, e-Nabız üzerinden öncelikli risk durumlarını kontrol edebilecek.

Grip aşısı için reçete zorunlu

Bu kapsamda, sistemde aşı tanımlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler, hekimlerine reçetelerini yazdırıp, bu reçeteyle aşıyı eczanelerden temin edebilecek.

Aşının uygulanabilmesi için geçen yıl olduğu gibi reçete gerekecek. Doktorlar, aşı tanımlanan kişilere reçete yazacak, hastalar bu reçeteyle aşıyı eczanelerden temin edebilecek. Grip aşıları henüz eczanelerde yok. Reçeteye tabi olarak depolardan sayıyla istenecek.

İsteyen grip aşısı yaptırabiliyor mu?

Riskli grupta olmayıp ücretli olarak grip aşısı yaptırmak şu anda mümkün değil. Türkiye bu yıl 4 milyona yakın aşı anlaşması yaptı. 700 bin doz aşının depolarda hazır olduğu biliniyor.

"Yeterli miktarda aşımız mevcut" demişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Kabine Toplantısı sonrasında grip aşılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Mevsimsel grip sebebiyle yapılacak olan grip aşıları ülkemize ulaştı ve aşı dağıtımına başlandı. Bu konuda da hazırlığımız tam. Yeterli miktarda grip aşımız mevcut." ifadelerini kullanmıştı.

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