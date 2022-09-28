Mersin'de şehit polis Sedat Gezer'in teröristlerden birini vurduğu çatışma anı

Mersin'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in, teröristlerden birini etkisiz hale getirdiği görüntüler paylaşıldı.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısında şehit olan kahraman polis memuru Sedat Gezer’in bir teröristi etkisiz hale getirdiği çatışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polisevine yönelik terör saldırısında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çatışmada şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in, bir teröristi etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.

Teröristlerden birini vurduğu anlar yer aldı

AA'nın haberine göre; çatışma sırasında polis memuru Gezer'in siper alarak kendisini korumaya çalışması, bu sırada kendisine ateş eden teröristlerden birini tabancasıyla vurarak etkisiz hale getirmesi görüntülere yansıdı.

Yaralı haliyle teröristlerle çatıştı

Polisevi girişindeki kulübeye açılan ilk ateşte yaralanan Gezer'in, çatışmayı bu halde sürdürdüğü öğrenildi.

Bu arada, çatışma anında bekçilerin de polise destek verdiği görüldü.

Teröristler kendilerini patlattı

Mersin'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, polis memuru Abdulkadir Öztürk de yaralanmıştı.

Teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.