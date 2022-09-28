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Hadise konserde yine gözyaşlarına hakim olamadı! Mehmet Dinçerler ise geri döndü!

Hadise konserde yine gözyaşlarına hakim olamadı! Mehmet Dinçerler ise geri döndü!

Geçtiğimiz Nisan ayında dünyaevine giren ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in beşinci aylarında boşanma kararı almaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Boşanma kararı alan güzel şarkıcının bir konserinde ağlaması ve Mehmet Dinçerler'in iddia edilen geri istediği yüzüğü parmağınan çıkararak fırlatması çok konuşulmuştu. Hadise geçtiğimiz gece Kıbrıs'ta verdiği konserde gözyaşlarını yine hakim olmadı. Mehmet Dinçerler ise dayanamayıp sosyal medya hesaplarını yeniden açtı.

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30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, geçtiğimiz günlerde boşanacaklarını duyurdu. Çiçeği burnunda olan ikilinin ayrılık kararı sonrası yaptıkları açıklamalar, ortaya atılan iddialar ve ünlü şarkıcının sahnede yüzük fırlatarak ağlaması olay olmuş günlerce çok konuşulmuştu. Sosyal medya hesaplarını kapatan Mehmet Dinçerler'in dayanayıp geri dönmesi, ünlü şarkıcının Kıbrıs konserinde yeniden gözyaşı dökmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte yaşananlar...

Hadise gözyaşlarına yine tutamadı

İş insanı Mehmet Dinçerler ile boşanma kararı alan Hadise, eylül ayının başında verdiği bir konserde 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken ağlayarak ayılığın ilk sinyallerini vermişti. Ortaya atılan ayrılık iddiaları magazin kulislerinde konuşulmaya başlandığı sırada iş adamı Mehmet Dinçerler'in hediye ettiği 3 milyonluk yüzüğü geri istediği iddialarıda olay olmuştu. Konserde dayanamayan ünlü şarkıcının konserde yüzüğü parmağından çıkararak fırlatması günlerde konuşuldu. 

Geçtiğimiz akşam Kuzey Kıbrıs'ta bir otelde sahne alan Hadise yine gözyaşlarına hakim olamadı. Ağlamaya başlayan ünlü şarkıcıya hayranları  "Ağlama" diye bağırarak destek olurken bu anlarda ışıkların söndürülmesi dikkatlerden kaçmadı.

İşte Hadise'nin konser ağladığı anlar; 

Mehmet Dinçerler geri döndü

Mehmet Dinçerler, ayrılık sonrası gelen tepkiler nedeniyle ve ortaya atılan sayısız iddiaların ardından sosyal medya hesabını kapattı. Geçtiğimiz günlerde 3 erkek arkadaşıyla Rodos'ta görüntülenen Dinçerler, tatil yaparak moral depoladı. Ünlü iş adamı  geçtiğimiz hafta kapattığı Instagram hesabını yeniden açarken iş hayatına yönelik paylaşım yapması dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapmışlardı

Son zamanların en gözde olan çifti Hadise ile iş adamı Mehmet Dinçerler, ayrılık kararı sonrası sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı ayrılık kararını  "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" sözleri ile duyurmuştu.

Mehmet Dinçerler ise yaptığı paylaşımda "Karşılıklı olarak çok değer vererek başladığımız ilişkimiz son bulmuş olsa da, ilişkimiz süresince Hadise'nin sanat hayatını belki de en çok destekleyen kişi oldum. Konserlerini ailem dahil en önden gururla izlediğime ve başarılarıyla da kendisiyle onur duyduğuma herkes şahit olmuşken, bugün öne sürülen iddiaları şaşkınlıkla karşılıyorum" diyerek karşılık vermişti.

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