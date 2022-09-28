Sokağa çıkmayın! Lodos çok fena etkileyecek Meteoroloji uyardı İstanbul, Ankara...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Marmara ve Ege'de lodosun etkili olması beklenirken lodosun getirdiği çöl sıcağı da yurt genelinde kendini hissettirecek. İşte son durum...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu açıklaması geldi. Buna göre yurtta lodos etkili olacak. NTV Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, lodos nedeniyle baş ağrısı, hâlsizlik ve nefes darlığı gibi problemlerin görülebileceğini uyarısında bulundu.
Lodosun getirdiği çöl sıcaklıkları da bunaltacak. Uzman isim, Ekim ayının ilk haftasına kadar sürecek olan lodosun ardından kuvvetli yağışların da görülebileceğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın Anadolu kesimi, Ege, Batı Karadeniz, İstanbul, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edremit Körfezi çevresi ve Bergama çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu kesimi ile İstanbul çevrelerinin akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edremit körfezi çevresinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.