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Fethullah Gülen, Türkiye'ye hakaret etti! Yuvasına soktuğu Yunan'ı da övdü

Fethullah Gülen, Türkiye'ye hakaret etti! Yuvasına soktuğu Yunan'ı da övdü

Önce FETÖ'cü Enes Kanter'i konuk eden Yunan televizyonu bu kez Pensilvanya'ya giderek teröristbaşı Fethullah Gülen ile röportaj gerçekleştirdi. Teröristbaşı sözlerinde Türk halkına hakaret etti, Yunanistan'ı göklere çıkardı.

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Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, ABD'ye ait zırhlı araç ve tankların Türkiye'nin çok yakınındaki adalara çıkarılmasıyla farklı bir boyut kazanırken, FETÖ lideri Fethullah Gülen Yunan medyasından Alpha TV'ye konuştu.

Türk halkına 'sarhoş gibiler' dedi!

Yunanistan'ın dünya kültür mirasının gelişimine temel olduğunu söyleyen Gülen, Türk halkının 'sarhoş gibi davrandığını' ifade etti!

Terörist başı Yunan televizyonuna şu sözleri kullandı:

"Sarhoş gibi davranıyorlar. Yunan adalarını işgal gibi anlamsız şeyler söylüyorlar. Yunanistan, dünyadaki kültürlerin gelişimine dayanak olmuştur. Yunanistan, birçok insana kucak açan küçük bir ülke. Bu önemli ve herkes tarafından takdir edilmeli. Bazıları atmosferi bozmak ve suyu bulandırmak için çok çalışıyor."

FETÖ'cü Kanter de Yunanistan'ı savunmuştu

Geçtimiz günlerde de FETÖ'cü Enes Kanter yine Alpha TV'ye konuşmuş, Türkiye ve Erdoğan'ı hedef alan ifadeler kullanmıştı. FETÖ'cü Kanter, Erdoğan'ın Yunanistan için söylediği sözlerin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Yunanistan mültecileri çok sıcak karşılıyor" dedi.

Yunan televizyonu Pensilvanya'dan yayın yaptı:

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