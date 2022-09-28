Zeynep Bastık paylaşımlarıyla büyülemeye devam ediyor! İç çamaşırsız pozu olay oldu: "Offff bu ne yaaa"

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene Temmuz ayında sevgilisi Tolga Akış ile dünyaevine giren güzel şarkıcı kısa bir süre önce evliliğini sonlandırdığını duyurmuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Bastık ise yaptığı cesur paylaşımlarla takipçilerini büyülemeye devam ediyor.

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Sesiyle, söylediği şarkılarla ve danslarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce yatak odasından yaptığı iç çamaşırlı paylaşım ile sosyal medyayı sallayan güzel şarkıcı bu kez de göğüs dekolteli, iç çamaşırsız paylaşımı ile takipçilerini adeta büyüledi.

Zeynep Bastık'ın iç çamaşırsız pozu olay oldu

Şöhret basamaklarını teker teker çıkan ve son zamanların en gözde şarkıcısı olan Zeynep Bastık paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabı Instagramı oldukça aktif kullanan güzel isim son olarak paylaştığı fotoğrafla takipçilerini mest etti. Ünlü şarkıcının beyaz göğüs dekolteli, iç çamaşırsız paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, Instagramı sallayan pozun altına Zeynep Bastık'ın hayranları; "Offff bu ne yaaa", "Işığı fulleyin beyler", "Yanarız yapma" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Zeynep Bastık'ın o çok konuşulan pozu;



Geçtiğimiz günlerde yatak odası paylaşımı olay olmuştu

Son zamanlarda paylaşımları ile sık sık gündeme gelen ve tüm dikkatleri üzerine çeken başarılı şarkıcı Zeynep Bastık'ın geçtiğimiz günlerde yatak odası paylaşımı da olay olmuştu. Güzel isim iç çamaşırlı paylaşımıyla herkesi hayrete düşürmüştü.

İşte o paylaşımı;

Zeynep Bastık kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Zeynep bastık, 8 Temmuz 1993 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Bastık, ortaokul ve liseyi İzmir'de tamamladı. Anneanne tarafından Arnavut kökenli olan isim 2010 yılında İzmir'de cover grubu "Jackpot" ile profesyonel olarak müzik kariyerine ilk adımı attı. 2012 yılına kadar bu grupla çalışmıştır ve İzmir, Eskişehir ve Bursa gibi şehirlerde sahneye çıktı.

Ezhel'in "Felaket"i ile zirve yaptı

Bastık Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak da yer aldı. Murat Dalkılıç'ın "Lüzumsuz Savaş" isimli şarkısına vokalistlik yapan Zeynep Bastık Dalkılıç'ın desteğiyle ilk teklisi "Fırça"yı 2014 yılında yayınladı. Sonradan vokalistliği bırakıp solo kariyerini sürdüren isim, Rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile ününe ün kattı.

Dizilerde rol aldı

Harun Kolçak, Ümit Sayın gibi isimlerin şarkılarını seslendiren genç şarkıcı Zeynep Bastık, Anıl Piyancı ile bereaber 2019'un Haziran ayında "Bırakman Doğru mu?" isimli bir tekli yayınladı. Ünlü şarkıcı Yasak Elma, Sil Baştan, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Adı Mutluluk gibi gençlik dizilerinde boy gösterdi. Zeynep Bastık ayrıca 2021 yılında Exxen platformunda yayınlanan Zeynep Bastık ve Konukları isimli programında sunuculuk görevini üstlendi.

Geçtiğimiz sene Temmuz ayında sevgilisi Tolga Akış ile dünyaevine giren güzel şarkıcı kısa bir süre önce evliliğini sonlandırdı.