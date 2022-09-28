Sedef Avcı paylaştı, Ajda Pekkan'ın son hali sosyal medyayı salladı! "Bal mumu müzesine mi gittiniz"

Türk müzik dünyasının en çok sevilen sanatçıları arasında yer alan ve büyük başarılara imza atan Ajda Pekkan, ilerleyen yaşına rağmen genç görüntüsüyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Ünlü şarkıcının Bursa konserine katılan oyuncu Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, Süperstar ile çekildiği fotoğrafı paylaştı, 76 yaşındaki ismin son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Türkiye'nin Süperstar'ı Ajda Pekkan ilerleyen yaşına rağmen genç görüntüsüyle sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Geçtiğimiz gece Bursa'da konser veren 76 yaşındaki ünlü şarkıyı hayranları yalnız bırakmadı. Pekkan'ın sosyal medyaya yansıyan fotoğrafını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ajda Pekkan'ın son hali sosyal medyayı salladı

Bursa'da konser veren Ajda Pekkan, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatırken, konsere katılan oyuncu Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı’nın paylaşımı ise olay oldu. Avcı ve Kasabalı çifti ünlü şarkıcı Ajda Pekkan’la çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı yer yerinden oynadı. Güzel oyuncu Sedef Avcı, Süperstar ile çekildiği fotoğrafın altında "Çok düşündüm ne yazabilirim diye ama kelimeler karşısında kifayetsiz kalıyor. Güzelliğine, duruşuna, disiplinine çok hayranım. İyi ki…" notunu düştü.

"Bal mumu müzesine mi gittiniz"

Ajda Pekkan'ın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Avcı'nın paylaşımı kısa sürece binlerce beğeni alırken, Ajda Pekkan ile ilgili yapılan yorumlar dikkat çekti. Oyuncu Avcı'nın paylaşımının altında Ajda Pekkan hayranları, "Bal mumu müzesine mi gittiniz?", "Ajda Pekkan nefes alıyormu bakın", "Ben yaşlandım Ajda Pekkan gençleşiyor, bu işte bi terslik yok mu", "Benden genç olmuş Ajda hanım", "32 yaşındayım,Ajda Pekkan kız kardeşim gibi duruyor" gibi yorumlarda bulundular.

İşte Sedef Avcı'nın o paylaşımı;

Öpüşme görüntüleri gündem olmuştu

Bodrum'da sahne alan Cenk Eren programının bitmesinin ardından sahneye çıkmaya hazırlanan Ajda Pekkan'ın yanına giderek iyi şanslar diledi ve kendine çekerek dudaklarından öptü. Ortaya çıkan görüntülerin ardından 'aşk' yaşıyorlar iddiaları ortaya atılırken ikili yaptıkları açıklamalarla hem aşk iddialarını hem de dudaktan öpüşme iddialarını yalanlamıştı.

"Yanağımdan öptü"

Bodrum'da sahne arkasında Cenk Eren ile öpüşürken görüntülenen Ajda Pekkan'dan açıklama geldi. Cenk Eren'in sahnesi bittikten sonra içeri girerken kendisinin de sahneye çıkmak üzere olduğunu belirten 76 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan, ünlü şarkıcının yalnızca ellerinden tutarak yanağından öptüğünü ve tebrik ettiğini söylemişti.

"Ajda Pekkan benim dostum"

Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı 56 yaşındaki Cenk Eren, görüntülerle ilgili öpüşme iddilarını yalanlayarak "Ajda Pekkan, benim dostum, mentorumdur." demişti.