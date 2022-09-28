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Adana'da çocukluk arkadaşını döve döve komalık etti! Akılalmaz neden: Dayanamadım...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da çocukluk arkadaşını döve döve komalık etti! Akılalmaz neden: Dayanamadım...

ADANA'da 18 yaşındaki şahıs, çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilen yaşıtını darp ederek komaya soktu. Polis tarafından gözaltına alınıp tutuklanan şahsın ifadesinde 'beni sürekli aşağılıyordu' dediği öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre olay, 26 Eylül günü saat 20.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi’ndeki çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Mutlu (18), bir süre önce tartıştığı çocukluk arkadaşı Yusuf Can Azgın (18) ile küstü.

Azgın, olay günü cep telefonuyla aradığı Mutlu’yu konuşmak için parka çağırdı. Buluşan iki arkadaş, küfürleşme nedeniyle yeniden tartışmaya başladı. Çıkan arbedede Azgın, Mutlu’yu tekme ve yumruklarla darp etti.

Yere düşen Mutlu, başını betona çarparak ağır yaralandı. Azgın ise arkadaşının cebindeki cep telefonunu alıp, olay yerinden kaçtı.
Parkta yürüyen vatandaşlar, Mutlu’yu yerde hareketsiz yatarken görünce polis ve sağlık ekibine ihbarda bulundu.

Hayati tehlikesi sürüyor

İlk müdahalesi yapılan Mutlu, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Mutlu’nun, beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mutlu’nun, bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Dedesinin evinde gözaltına alındı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mutlu’nun cep telefonu sinyalinden takip edip, U.C.’yi (17) yakaladı. İfadesine başvurulan U.C., Mutlu’yu arkadaşı Azgın’ın darp ettiğini, cep telefonunu da ailesine götürmesi için kendisine verdiğini söyledi. Bu bilgi üzerine ekipler, şüpheli Azgın’ı dedesinin Hurmalı Mahallesi’ndeki evinde gözaltına aldı.

"Beni sürekli aşağılıyordu... Kız kardeşime..."

Zanlı emniyetteki ifadesinde, "Beni sürekli aşağılıyordu. Akşam konuşmak için parka çağırdım. Kız kardeşime küfredince dayanamadım, dövdüm” dediği öğrenildi.

Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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