Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda 'kazanacak aday' söyleminde ısrar eden Meral Akşener, "İster Mansur Bey, ister Ekrem Bey olsun biz varız" dedi.

Abone ol

İyi Parti Genel başkaı Meral Akşener, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programının konuğu oldu.

Akşener Türkiye, özellikle adaylık ve seçim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akşener'e Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'benimle miziniz' çıkışı ve adaylığı konusu soruldu.

"Cumhurbaşkanı adayını Kılıçdaroğlu tarif etti"

Akşener 6'lı masanın noter görevi görmeyeceğini ve dayatmalara yer verilmeyeceğine dikkat çekerek, "Kemal Bey dedi ki, 'Bu 6'lı Masa Cumhurbaşkanı adayını tespit edecek'. Bu masaya bu görevi verip, kendini bağlayan sayın Kılıçdaroğlu.

"Kazanacak bir aday"

Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı tarifi vardı. Ben ona hep katıldım. Benim söylediğim bir şey daha var; kazanacak bir aday. Aklı başında, devlet deneyimi olan, bugünkü tuhaflıklara müsaade etmeyecek.

"6'lı Masa'ya böyle bir mesajın verilmesi doğru değil"

Sayın Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de yaptığı konuşmayı çeşitli şekillerde yorumladı herkes. Partisine verdi mesajı. Bizim partimiz bunu kendi partisine mesaj olarak değerlendirmeyi tercih etti. 6'lı Masa'ya böyle bir mesajın verilmesi doğru değil.

"O masa noter değil"

Kemal Bey son derece nazik saygılı bir insan. Çünkü o masa noter değil. Kemal Bey adaylığını söyleyebilir, orada sorun yok. Diğer arkadaşlarımız da söyleyebilir, başka insanların da adı gelebilir. Tartışılır, karar verilir." ifadelerini kullandı.

"İster Mansur Bey, ister Ekrem Bey olsun biz varız"

Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığı konularına da değindi.

Akşener, "Sosyal belediyecilikte gayet iyiler. Aday olmalarıyla ilgili de bir problemim yok. İster Mansur Bey, ister Ekrem Bey aday gösterilecekse biz varız, itirazımız yok dedim. Aday olurlar, olmazlar, aslolan kazanmaktır." dedi.