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Simit satışında yeni dönem! 4 çeşide ayrılacak tek tadı olacak

Simit satışında yeni dönem! 4 çeşide ayrılacak tek tadı olacak

Simit ile ilgili yeni bir düzenleme için harekete geçildi. TSE tarafından hazırlanan taslağa göre simit, 4'e çeşide ayrılacak ve belli bir tadı olacak.

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Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan simit standardı, tasarı halinde meslek örgütlerine gönderildi. Taslağa göre simit; sokak simidi, pastane simidi, dolgulu simit ve hamuru haşlanmış simit olarak dörde ayrılacak. Simit, kendine has tat ve kokuda olacak acılaşmış olmayacak.

Satışı için yeni düzenleme geliyor

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre simidin satışında da bir dizi kurala uyulacak. Buna göre simitler kapalı temiz camekanlar içinde muhafaza edilmek şartı ile fırınlarda ve bayilerde satılacak.

Kullanılmamış, temiz ambalajlar içerisinde müşteriye sunulacak.
Simidin iyi pişmiş ve kabarmış olması gerekiyor. Parçalanmış, ezilmiş ve küflenmiş şekilde satılmayacak, yanık ve hamur olmayacak.

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