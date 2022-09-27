Şifalı nefesi Prof. Güner Sönmez açıkladı! 4-7-8 tekniğini kullanın faydalarına inanamayacaksınız

Nefes almak bilinçsizce yaptığımız bir eylem. Oysa insanoğlunun yaşamı bu nefese bağlı. Profesör Güner Sönmez'den şifalı nefes alma tekniğine yönelik çok kıymetli bir paylaşım geldi. Sadece bu konuda da değil... Şeker hastaları ve gece kuşu olup geç yatanlar için de çok önemli uyarıları var. İşte Güner Sönmez'in 4-7-8 nefes alma tekniği...

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Nasıl nefes alıp veriyorsunuz, doğru nefes alıp doğru bir şekilde verdiğinizden emin misiniz? Nefes almak havanın akciğerlere alınıp verilme işlemidir. Nefes almak vücudun ihtiyacı olan oksijenin alınıp karbondioksidin atıldığı tek işlemdir. Nefes o kadar kıymetli ki 'doğru nefes almak' bedenimize yapacağımız en büyük iyilik.

Doğru nefes alma şekli

Nefes almak, içgüdüsel bir hareket olarak görüldüğünden üzerinde pek düşünülmez. Ancak burun, akciğerler, omurgalar gibi vücudun pek çok parçasının görevli olduğu solunum, doğrudan vücudu etkiler. Nefes almakta zorlanmak genellikle yanlış solunum alışkanlıklarından kaynaklanır ve zaman içerisinde bu alışkanlıklar düzeltilebilir.

4-7-8 nefes alma tekniği

Doğru nefes tekniklerini öğrenerek bedeninizi hissedebilir ve yaşam kalitenizi artırabilirsiniz. En doğru nefes alma şekli, solunum esnasında diyaframınızdan faydalanmaktır. İşte bu noktada çok önemli bir nefes alma tekniği var : 4-7-8 nefes alma tekniği. Peki bu tekniği nasıl uygulayacağınızı biliyor musunuz? Profesör Güner Sönmez, tekniği ve şifasını şöyle izah etti:

*4 saniye derin nefes al, 7 saniye nefesini tut, 8 saniye boyunca ağızdan nefesini ver. Bu tekniğin fizyolojik etkileri tahmininlerinizin ötesinde.

4-7-8 nefes tekniğinin şifaları

-Sabah uyandığınızda, gece uyumadan önce ve gün içinde gergin olduğunuz anlarda yapabilirsiniz. Bu özel nefes tekniği diyaframı çalıştırır. Parasempatik sinir sistemini uyarır. Kortizol düzeyini düşürür. Stresin azalmasını, vücudun rahatlamasını, kalp hızının düşmesini, sindirim sisteminin çalışmasını sağlar. Uyku kalitesini arttırır, havayı nemlendirir ve akciğerleri açar.

Geç uyursanız ne olur?

Profesör Güner Sönmez'den gece kuşu olanlar için de uyarılar geldi. "Yeni bir araştırmayı' paylaşan Güner Sönmez şu bilgileri verdi:

*Geç uyumayı adet edenlerde, erken uyuyanlara göre kalp hastalığı, insülin direnci ve şeker gibi kronik hastalıkların riski artar. Gece kuşu dediğimiz hayat tarzını benimseyenlerde; yağ yakımı daha az, yağ birikimi daha fazla olur. Erkenci kuşlar gece kuşlarına göre kronik hastalık riski konusunda daha şanslı. En iyisi; biyolojik saate uygun uyuyup uyanmaya çalışmak.

Şeker hastaları bunlara dikkat

Şeker hastası olanlar için de Prof. Güner Sönmez, Tip 2 diyabete bağlı ölümleri azaltan gıdaları paylaştı.

*Şeker hastalarının dikkatine: Tam tahıl içeren gıdalar, balık, lifli gıdalar ve Omega 3 içeren besinlerin fazla tüketilmesi tip 2 diyabeti olanlarda tüm nedenlere bağlı ölümleri azaltır.

*Tam tahıllı ekmek, kahverengi pirinç gibi yiyeceklerden günde sadece bir porsiyon eklenmesi (yaklaşık 20gr), tüm nedenlere bağlı ölümlerde yaklaşık %16’lık azalmayla ilişkili.



•Günde 5 gr lif tüketmek, tüm nedenlere bağlı ölümlerde %14’lük azalmayla ilişkili.

*Günde 0,1 gr Omega 3 (PUFAs) tüketmek, ölümlerde %13 azalmayla ilişkili. Haftalık 1 porsiyon balık tüketmek, tüm nedenlere bağlı ölüm riskinde %5 azalma. Bu besinleri tüketmek aynı zamanda; diyabetten de koruyor.