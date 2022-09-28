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Açlık sınırı asgari ücretin 1.745 lira üzerinde çıktı Türk-İş eylül ayı sonuçlarını açıkladı

Açlık sınırı asgari ücretin 1.745 lira üzerinde çıktı Türk-İş eylül ayı sonuçlarını açıkladı

Türk-İş, açlık sınırının 7 bin 245 TL, yoksulluk sınırının ise 23 bin 600 TL olduğunu açıkladı.

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Türk-İş'in araştırmasına göre açlık sınırı eylülde 7 bin 245 lira oldu

Türk-İş tarafından yapılan açıklamada, "TL değer kaybediyor, fiyatlar doludizgin artıyor, alım gücü hızla düşüyor. Sabit gelirliler dengeli, yeterli ve sağlıklı beslenebilmekten bile yoksunluk duyuyorlar.Talepten maliyete ve beklentilere kadar enflasyonun her türlüsü tüm varlık, mal ve hizmet fiyatlarını bozarken, bu geçici yoksunluk ön görülebilir gelecekte kalıcı yoksulluk haline dönüşme tehlikesi barındırıyor" ifadeleri yer aldı.

Türk-İş'in hesaplamasında, bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 9 bin 470 lira olarak tespit edildi.

Eylül ayında gıda enflasyonu ise yüzde 5 artarken, yıllık oranda ise yüzde 130 artış kaydetti. 

Türk-İş dört kişilik bir ailenin yapması gereken toplam harcamanın (yoksulluk sınırı) 23 bin 600 TL olduğunu belirtti. Açlık sınırı ise asgari ücretin bin 745 lira üzerinde 7 bin 245 lira oldu. 

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