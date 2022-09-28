Taha Duymaz'ın yeni mesleği olay oldu! Takipçileri ikiye bölündü: "Gerek var mıydı ya?"

Evinde çektiği yemek videolarını sosyal medya hesabından paylaşarak fenomen haline gelen Taha Duymaz, geçtiğimiz günlerde kulak ve burun estetiği yaptırdığı için pişman olduğunu açıklamasıyla gündeme gelmişti. Geçirdiği estetik operasyonlarının bambaşka biri olan fenomen Duymaz, yeni mesleğini açıkladı, takipçileri ikiye bölündü.

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Evinin mutfağında çektiği yemek videolarıyla tanınan ve oldukça popüler olan Taha Duymaz geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda 'estetik' itiraflarıyla gündeme gelmişti. 19 yaşındaki fenomen Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile yeni mesleğini açıkladı.

'Keşke yapmasaydım'

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen fenomen Taha Duymaz, burnuna yaptırdığı estetikten sonra kötü olduğunu düşündüğü ve herkesin dalga geçtiğini söylediği kulaklarını yaptırmıştı. Geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda yaptırdığı estetikler hakkında konuşan 19 yaşındaki fenomen çok zorbalık çektiğini ifade ederek, "Şu an mutluyum ama sosyal medya kullanmasaydım burnuma ve kulağıma dokunmazdım. Sürekli kulağımla burnumla ilgili kötü yorumlar alıyordum. Ben yaptırdıktan sonra şunu anladım 'keşke yapmasaydım' dedim. İnsanların lafıyla hareket etmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni mesleğini açıkladı, takipçileri ikiye bölündü

Yemek videoları ile ünlenen, yaptırdığı estetiklerle uğradığı değişimle sık sık gündeme gelen fenomen Taha Duymaz, yeni mesleğini sosyal medya hesabından açıkladı. Yeni bir şarkı çıkaracağını açıklayan genç isim paylaşımında, "Merhabalar uzun zamandır üzerinde çalıştığımız şarkı klibim sonunda hazır. Taha Duymaz-Koz adlı şarkım 7 Ekim saat 15.00’da YouTube MüzikPlay kanalında ve diğer tüm dijital platformlarda yayında bu şarkı için çok fazla emek sarfettim umarım hakettiği değeri alır Şarkım yayında olduğu zaman desteklerinizi bekliyor olacağım. Şimdiden destek verecek olan herkese çok teşekkür ederim kendinize iyi bakın ALLAH’a emanet olun" ifadelerini kullandı.

İşte Taha Duymaz'ın yeni şarkısı KOZ'dan ilk görüntüler;

Takipçileri ikiye bölündü

Ünlü fenomen Taha Duymaz'ın şarkı çıkaracağını duyurduğu paylaşımının altına takipçileri sayısız yorumlarda bulundu ve adeta ikiye bölündü. Genç isme hayranları "Ailen için çabaladığın o kadar belli ki Allah yolunu açık etsin kardeşim", "Vay vay vay hiç beklemiyordum helal olsun kardeşim", "Yolun açık olsun asla yerinde sayma nereden gelirsen gel kimseye kulak asma doyasıya yaşa hayatını ve asla durma hep ilerle" gibi yorumlarla destek verirken birçok takipçisi ise, "Gelen geçen şarkı yapıyo", "İyide kardeşim sen şarkıcımısın ya neden herkes işini yapmıyor anlamıyorum" yorumlarında bulunarak eleştirilerde bulundu.