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Yunan medyası son dakika diye duyurdu Yunanistan'ın tüm savaş gemileri katıldı

Yunan medyası son dakika diye duyurdu Yunanistan'ın tüm savaş gemileri katıldı

Ege'de gerilimi tırmandıran Yunanistan, Fransa ile ortak tatbikata başladı. Ege Denizi'nin doğusunda 1 Ekim'e kadar sürecek tatbikatta Yunanistan, donanmaya ait tüm savaş gemileri ile katılıyor.

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Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmayı sürdüren Yunanistan, Ankara-Atina hattındaki gerilimin gölgesinde "savaş" ihtimalini daha da güçlendiren bir adım attı. Fransa ile Ege'nin doğusunda Fransa ile ortak tatbikata başladı.

Tatbikata Yunanistan'ın donanmaya ait tüm savaş gemileriyle katılması dikkat çekti. İskiri Adası'ndan Bozbaba Adası'na kadar geniş bir alanda düzenlenen tatbikatta savaş uçakları, helikopterler, özel birimler ve deniz kuvvetlerine ait gemiler ve denizaltılar da yer alıyor.

Miçotakis: Türkiye tek başına

Fransa ile 1 Ekim'e kadar sürecek ortak tatbikatın başlamasının ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'yi hedef almayı sürdürdü. Kabine toplantısı sonrası konuşan Yunan Başbakan, "Karşı taraf monoton bir şekilde tehditlerini sürdürebilir ama bu oyunda tek başına" dedi.

Miçotakis, gayri askeri statüdeki adalara ABD zırhlısı sevkiyatı hakkında konuşmadı ancak Yunanistan ordusunun "müttefiklerinin desteğiyle" teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

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