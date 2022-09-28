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Düşüş var gram 970 liranın altını gördü! 28 Eylül çeyrek altın da...

Düşüş var gram 970 liranın altını gördü! 28 Eylül çeyrek altın da...

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. 28 Eylül güne düşüşle başlayan gram altın 963 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar?

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Dün, ons altın fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü 966 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından 963 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.580 lira, Cumhuriyet altını da 6.450 liradan satılıyor.

En düşük seviyeyi test etti

Dün, 1.629 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, bugün 1.615 dolar ile Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyesini test etmesinin ardından 1.620 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün de merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

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