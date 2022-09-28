Vedat Yenerer'den Fatih Altaylı ve Meral Akşener'e: Kıvırmayın hadi cevap verin

Yazar Vedat Yenerer, Meral Akşener'in "O masa kabul ediyorsa dolayısıyla biz kalkarız HDP'yi oraya oturabilirler" açıklaması için "Soru şu olmalıydı: PKK/HDP'nin oturabileceği, desteklendiği ve samimi bulunduğu masada İYİ PARTİ'nin ne işi olabilir? Kıvırmayın... Hadi.. Cevap verin..." dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'teki Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Altaylı, "seçimde belli ki PKK-HDP önemli bir dinamik olacak. PKK-HDP ikilisinin Millet İttifakı'na yakın olduğu iddiası bir şey oldu. Bununla nasıl baş edeceksiniz? HDP'siz seçim kazanmak mümkün mü?" diye sordu.

Akşener, HDP tartışmalarıyla ilgili "Bir Kürtün evinde Güneydoğu'da kalmamış, hepsi Türk, HDP'nin o masada olmasını söyleyen bizi terbiye etmek isteyen bir kesim var. İYİ Parti'nin bu sistemin engeli olduğunu düşünüyorlar ise, onu da o masa kabul ediyorsa dolayısıyla biz kalkarız HDP'yi oraya oturabilirler. Biz buna saygı duyarız. Ama biz orada olursak olmayız. HDP'de zaten aynı şeyi söylüyor, onlar oradaysa biz olmayız diyorlar." cevabını verdi.

Gazeteci yazar Vedat Yenerer, Twitter hesabından Akşener'in açıklamalarını değerlendirdi.

Akşener'e ve Altaylı'ya tepki gösteren Yenerer, "Soru şu olmalıydı: PKK/HDP'nin oturabileceği, desteklendiği ve samimi bulunduğu masada İYİ PARTİ'nin ne işi olabilir? Kıvırmayın... Hadi.. Cevap verin..." ifadelerini kullandı.