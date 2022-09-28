Fenerbahçe resmen açıkladı! Yollar ayrıldı yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Filip Novak ile yollar ayrıldı. Sarı-Lacivertli kulüp, ayrılığın karşılık anlaşmayla gerçekleştiğini paylaştı. Novak'ın yeni takımının Al Jazira olduğu söyleniyor.

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un ligde şans vermediği, UEFA listesine de dahil etmediği sol bek Filip Novak takımdan ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır. Filip Novak'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Novak'ın yeni takımı

Hürriyet'te yer alan habere göre 32 yaşındaki Çek futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Jazira ile anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde resmileşmesi bekleniyor.

Trabzonspor'dan transfer olmuştu

2020 yazında Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Novak, bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Geride kalan iki sezonda Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıkan deneyimli futbolcu 4 gol atıp 3 de asist yaptı.