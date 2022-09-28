Makyajınızı temizlemeden yatanlar siz uyurken bakın yüzünüzde neler oluyor!

Makyajınızı silmeden uyuyorsanız sabah ilk yapmanız gerekenleri sizler için derledik. Sürekli makyaj temizlemeden yatıyorsanız bir süre sonra yüzünüzde izlerini silemediğiniz sorunlar baş gösterebilir. Bunu önlemek için işte sabah yapmanız gereken ilk şey!

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Sosyal hayat ve profesyonel iş yaşamı arasında bir denge kurmak kimi zaman oldukça yorucu olabiliyor. Bu gerekçe, haklı çıkarmamakla birlikte, gece uyumadan önce makyajı silmeden, yatağa geçilebiliyor. Fakat çok az çaba göstererek bile bu yaklaşım konusunda ustalaşmanız oldukça mümkün. Burada radara aldığımız kısım; makyajlı bir şekilde gerçekleşen iyi bir gece uykusundan nasıl uyanacağınız ve sabah atacağınız o ilk adımlar. Ayrıca uyku öncesi cilt bakımının önemini de tam bu noktada hatırlamanın faydası var.

Cilt temizliği çok önemi

Eğer yastığınız gece boyunca tüm makyajınızı temizlememişse sabah ilk iş olarak, yumuşak bir köpüklü temizleyici kullanarak, yüzünüzde kalan makyaj kalıntılarından kurtulun. Makyaj kalıntısıyla susuz kalmış cildi geri kazanmak için bir kolajen takviyesi veya nemlendirici kullanmak oldukça önemli.

Yüz masajı yapın, ihmal etmeyin

Bir yüz masajı ile genel cilt tonunuzu geri kazanabilir ve aydınlatıcı bir astar kullanarak da bu süreci hızlandırabilirsiniz. Buradaki önemli nokta ise cildi kapatmak için nemli, hafif bazlı bir astar tercih etmek olmalı, kullanın.

Kolay uygulama ve doğal kaplama için kalem şeklinde, mineral bazlı bir kapatıcı tercih edebilirsiniz. Makyaj sanatçısı Rachael Brook, aydınlatıcı özellikleri ile orta derece bir kapatıcı önermekte.

Gözlere çalışın ayrıca özen gösterin

Gözlerinizin iç köşelerine parıltılı bir vurgu uygulayarak, karanlığı ve şişkinliği hafifçe ortadan kaldırabilirsiniz. Beyaz veya nude renk göz kalemi kullanarak gözünüzün daha büyük ve uyanık görünmesini de sağlayabilirsiniz.

İçinde çok fazla parıltı olan bir şey asla kullanmayın. Bu şekilde doğrudan dans pistinde çıkacak gibi görünmeniz mümkün. Daha dinç görünmek adına en sevdiğiniz maskaraya da şans verebilirsiniz.

Makyajla kapatmaya çalışmayın

Yukarıdaki ufak önerilerin haricinde gözlerinizdeki yorgunluğu makyajla kapatmaya kalkışmayın, bu geri tepebilir. Bu yaklaşım kanlı gözlerin görünümünü daha da kötüleştirebilir… Ve bunu kim ister? Hiç kimse.