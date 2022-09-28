Ebru Polat yine sahnede! Yer yerinden oynadı, bornozlu paylaşımıyla parmak ısırttı!

Instagram hesabındaki paylaşımlarıyla son zamanların en çok dikkat çeken ismi Ebru Polat, cesur fotoğrafları, fit vucüdu ve güzelliği ile sosyal meydayı sallamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli elbesesi ile büyüleyen ünlü şarkıcı bu kez de bornozlu pozuyla parmak ısırttı.

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Sosyal medyayı oldukça sık kullanan ünlüler arasında yer alan şarkıcı Ebru Polat, paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli ve kasığından yırtmaçlı pozu beğeni yağmuruna tutulurken, 39 yaşındaki güzel isim bornozlu paylaşımı ile parmak ısırttı.

Bornozlu paylaşımı parmak ısırttı

Instagram hesabında 4 milyona yakın takipçisi olan şarkıcı Ebru Polat, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Her fırsatta cesur pozlarıyla takipçilerinin dikkatini çeken güzel şarkıcı, son olarak derin göğüs dekolteli ve kasığından yırtmaçlı pozunu paylaşmıştı. Polat'ın bornozlu paylaşımı ise takipçilerinin gözlerini kamaştırdı ve parmak ısırttı.

İşte Ebru Polat'ın parmak ısırtan bornozlu paylaşımları;

"Sen insansan biz neyiz bilmiyorum"

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Ebru Polat, düzgün fiziği ve güzelliği dikkatleri üzerine çekmeyi devam ediyor. Bornozlu paylaşımıyla sınırları zorlayan ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde yırtmaçlı elbisesiyle adeta şov yapmıştı. Ünlü şarkıcının takipçileri paylaşım karşısında mest olurken, "Sen insansan biz neyiz bilmiyorum", Muhteşem", "Harika", "İçinde gizli hazine gibisin" gibi yorumlarda bulunmuştu.

İşte Polat'ın o çok konuşulan pozu;

Onlyfans sözleri olay oldu

Onlyfans'a giren ve paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çeken Ebru Polat, bir takipçisinin Onlyfans'ta ne kadar ileri gidebileceksin?" sorusuna verdiği cevap olay olmuştu. Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımda soruyu "Pek fazla ileri gidemem diyordum ama çoluklu çocuklu ünlü isimlerin bile kendilerini göstermek, dikkat çekebilmek için tanga videolarını gördükten sonra insana bir cesaret gelmiyor değil yani" ifadelerini kullanarak yanıtlamıştı. Polat'ın bu açıklamaları magazin gündeminde bomba etkisi yaratırken oldukça fazla konuşulmuştu.

Ebru Polat kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Şarkıları kadar, sosyal medyada yaptığı açıklama ve paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Ebru Polat ile ilgili bilgiler araştırılmaya devam ediliyor. Peki Ebru Polat kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte ünlü şarkıcıyla ilgili öne çıkan bazı bilgiler...

30 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Ebru Polat, genç yaşlarda bale eğitimi aldı. Müzikle ilkokul korosunda tanışan Ebru Polat, eğitim hayatını müzikten farklı bir alana çevirerek hukuk okumaya karar verdi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2005 yılında eğitimi başarıyla tamamlayan Polat bir süre avukatlık yapmıştır.

İlk albümünü Çetin Ceviz'i 2007 yılında yayınlayan ünlü isim kariyerine müzik ile devam etmek için avukatlığı bırakarak Londra’ya gitmiştir. Burada bulunan sanat akademisi Royal Akademi’de müzik eğitimi almıştır.