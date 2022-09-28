Çoğu zaman bir hastalığın habercisi olan kaşıntılar, zaman zaman insanları çileden çıkartabilecek seviyelere gelebiliyor. Kaşıntıların ortaya çıkma zamanı ise hangi hastalığın belirtisi olduğunun tespit edilmesi için oldukça önemli. Özellikle gece artan kaşıntı sebepleri, birçok kişi tarafından araştırılıyor.

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Kaşıntı başlı başına sinir bozucu bir durumken geceleri başlayan kaşıntılar ise uyku bölünmelere sebep oluyor. Bu sebeple bu durum oldukça çekilmez bir hal alabiliyor. Bu kaşıntılar bazen sinek böcek ısırığı sebebiyle olurken, bazen bir hastalığın belirtisi olabiliyor. Kaşıntının tedavi edilebilmesi için öncelikle kaşıntının sebebinin belirlenmesi gerekiyor. Peki gece kaşıntısı neden olur ve nasıl geçer? İşte gece kaşıntısı sebepleri

Gece kaşıntısı nedir?

Kaşıntılar genel olarak kişileri çok rahatsız eder. Kaşıntıların farklı türleri vardır. Bunlardan biri de gece kaşıntısıdır. Peki gece kaşıntısı nedir? Bilhassa gece ortaya çıka kaşıntıya gece kaşıntısı denir. Vücutta kan akışının ve sıvı miktarının azalmasıyla vücutta gece kaşıntısı için ortam oluşur. Bu sayede ortaya çıkan kaşıntı kimi zaman gece boyunca devam ederek uykuyu engellemektedir.

Gece kaşıntısı neden olur?

Pek çok kişi gece kaşıntısı neden olur diye merak ediyor. Bilhassa gece ortaya çıkan bu kaşıntı farklı rahatsızlıkların habercisi olabileceği gibi alelade bir kaşıntı da olabilir. Bu ancak zaman içinde belli olur. Fakat uzun süre devam eden bir gece kaşıntınız varsa vakit kaybetmeden bir uzmana gitmeniz faydalı olacaktır.

Gece kaşıntısına ne iyi gelir?

Gece kaşıntısı oluştuğunda uyku düzenini olumsuz etkiler ve kişinin hayatını kabusa çevirir. Dolayısıyla herkes bu kaşıntının geçmesini ister. Peki gece kaşıntısına ne iyi gelir? Gece kaşıntısı için evde farklı yöntemlerden faydalanabilirsiniz. Bunlar arasında; bal, aloe vera, limonlu su, sirkeli su, defne yaprağı suyu/ kremi, yoğurt, karanfil yağı ve nane yaprağı bulunmaktadır. Fakat yine de eğer kaşıntınız geçmezse mutlaka uzman bir doktorla görüşün. Çünkü gece kaşıntısı kimi zaman ciddi rahatsızlıkların bir belirtisi de sayılmaktadır.

Gece kaşıntısı nasıl geçer?

Gece kaşıntısı ortaya çıktığında kişiye bilhassa zor anlar yaşatır. Bu sebepler herkes gece kaşıntısı nasıl geçer? Diye merak edilmektedir. Gece kaşıntısının geçmesi için kaşınan yerlere buz sürmek ya da soğuk suyla yıkamak faydalı olabilir. Diğer taraftan doktorlar tarafından verilen alerji ilaçları da kaşıntının tedavisinde kullanılabilir. Hastalığa bağlı olarak ilaçlar değişebileceğinden mutlaka uzman bir doktorla görüşmekte fayda vardır.

Gece kaşıntısı hangi hastalıkların belirtisidir?

Gece kaşıntısı bir anda ortaya çıkabilir. Çoğu zaman başlangıçta sebebi anlaşılmaz. Bazı durumlarda ciddi olabilen gece kaşıntısı bazen önemsiz de olabilir. Peki gece kaşıntısı hangi rahatsızlıkların belirtisidir? Bunlardan biri uyuzdur. Diğer taraftan karaciğer, böbrek rahatsızlıkları, şeker hastalığı, hormon sorunları, nöroloji rahatsızlıkları, bazı kanser rahatsızlıkları da gece kaşıntısıyla ortaya çıkabilir.

Gece kaşıntısı için hangi doktora gidilir?

Gece kaşıntısı için cildiye doktoruna gitmeniz gerekir.