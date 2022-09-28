Bolu Yuva köyünden sonra Kındıra köyü! Anne-oğulda kanlı ishal ve kusma görüldü

BOLU merkeze bağlı Kındıra köyünde, Yuva köyünde yaşanan benzer şikayetlerle hastaneye başvuran anne ve oğlu tedavi altına alındı.

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Kındıra köyünün yaylasında hayvancılık yapan bir kadın ve oğlu kanlı ishal, kusma ve şiddetli karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkiklerde kadında Yuva köyünde yaşanan hemolitik üremik sendrom (HÜS) vakalarına benzerlikler görülürken oğlunda önemli bir bulguya rastlanmadı.

Anne tedbir amaçlı tedavisi yapılmak üzere Ankara'ya sevk edilirken, oğlunun tedavisine Bolu'da devam ediliyor. Köyde uzun süredir yaylada yaşayan kadın ve oğlunun dışında kimsede benzer şikayetlerin olmadığı öğrenildi.

Ayrıca, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kındıra köyüne giderek su ve yemeklerden numune aldı.