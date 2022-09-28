Kim bu teröre yardım ve yataklık yapan gazeteciler

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Mersin'deki saldırı sonrası "Teröre yardım ve yataklık eden gazeteciler var" çıkışında bulunan gazeteci Erem Şentürk ile konuştu.

Abone ol

Mersin'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit oldu polis memuru Abdulkadir Öztürk de yaralandı.

Saldırı sonrası kendini patlatan teröristlerden Dilşah Ercan'ın CHP'nin raporunda tutuklu gazeteci olarak yer alması ortalığı karıştırdı.

Gazeteci Erem Şentürk, medyada teröre yardım ve yataklık eden gazeteciler olduğunu söyledi, tartışma alevlendi.

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Şentürk'ü programına konuk etti, dikkat çeken bu çıkışını sordu.

PROGRAMIN TAMAMINI HADİ ÖZIŞIK'IN KANALINDAN İZLEYEBİLİRSİNİZ