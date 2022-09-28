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Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! İşte Süper Lig'de 8'inci hafta hakemleri...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! İşte Süper Lig'de 8'inci hafta hakemleri...

Süper Lig'in 8'inci haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Dev heyecana günler kala derbiyi yönetecek hakem belli oldu. Mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalacak. 8'nci haftada diğer karşılaşmaları yönetecek hakemler ise şöyle...

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Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Vodafone Park'ta Jorge Jesus'un yönetimindeki Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Yeni sezonun ilk derbisini hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği açıklandı. Haftanın bir diğer kritik karşılaşması olan Adana Demirspor-Galatasaray maçında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.

Volkan Bayarslan

8. hafta karşılaşmalarının hakemleri şu şekilde:

1 Ekim Cumartesi
14.30 Kasımpaşa-Gazintep FK: Zorbay Küçük
17.00 Y.Kayserispor-Trabzonspor: Ümit Öztürk
17.00 Ankaragücü-M.Başakşehir: Arda Kardeşler
20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Halil Umut Meler

2 Ekim Pazar
14.30 DG Sivasspor-A.Hatayspor: Erkan Özdamar
14.30 Corendon Alanyaspor-Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Konyaspor-Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

3 Ekim Pazartesi
20.00 Karagümrük-İstanbulspor: Ali Şansalan

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