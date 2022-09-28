İdo Tatlıses'ten sevgilisine yok artık dedirten jest! 200 bin TL...

Yasemin Şefkatli ile geçen sene dünya evine giren İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları şarkıcı İdo Tatlıses, eşi için dikkat çeken bir jest yaptı. Jestin değeri ise tam 200 bin TL.

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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, geçtiğimiz yıl evlendiği eşi Yasemin Şefkatli için çok özel bir jest yaptı.

Son dönemlerde şarkıları ile birçok kişi tarafından dinlenen İdo Tatlıses, cep telefonu numarasını eşinin gün ay ve yıl olmak üzere doğum tarihi olarak almak istedi.

İstediği numarayı bulamadı

Ancak bir müddet aramasına rağmen istediği numarayı hiçbir GSM operatöründen bulamadı.

Sonrasında istediği numaranın biri tarafından kullanıldığını öğrenen İdo Tatlıses, numaraya sahip olabilmek için numaranın sahibine para teklif etti.

200 bin TL

Ortaya atılan iddialara göre 200 bin Türk Lirası ödeyerek numarayı satın alan Tatlıses'in, eşi Yasemin Şefkatli için yapmış olduğu bu jest takdir topladı.

İdo Tatlıses kimdir?

İdo Tatlıses ya da İbrahim Tatlı, 15 Şubat 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Tatlıses, Berklee College of Music'in Arrange and Producer bölümünde eğitimi aldı.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna çiftinin oğlu olan İbrahim'in ismi kısaltılarak İbrahim ve Derya'nın oğlu anlamına gelen İdo adı kullanılmaya başlamıştır. İdo Tatlıses, eğitimini İsviçre'de College du Leman'da tamamlamıştır. Kariyerine Tatlıses Tv'de başlayan İdo, 2013 senesinde Dj'lik ve Tatlıses Kebap işletmesinde görev yapmaya başladı.

Lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümünde tamamlayan İdo, ardından Amerika Boston'da sayılı müzik okullarından Berklee'ye giderek 15 ay müzik eğitimi aldı. 2014 senesinde Sonsuz Teşekkürler adlı single ile müzik dünyasına ilk adımını atmıştır. Daha sonra Satır Satır isimli ikinci singlenı piyasaya sürmüştür. 2015 senesinde ise Kaç kere ve Aşk Bunun Adı isimli şarkılara klip çekmiştir.

Show Tv ekranlarında yayınlanan Aşk Kapıda dizisinde rol almıştır. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli Ekim 2021'de dünya evine girdi.

İdo Tatlıses albüm ve şarkıları

Albümleri

Sonsuz Teşekkürler (2014)

Çünkü (2021)

Single'ları