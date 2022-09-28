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MSB, 'Kaçış yok' mesajıyla paylaştı! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe hepsi öldürüldü

MSB, 'Kaçış yok' mesajıyla paylaştı! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe hepsi öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütüne vurulan son darbeyi kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

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Mersin'de gerçekleşen terör saldırısının ardından TSK, Suriye'de terör örgütü PKK'ya bedel ödetmeye başladı. Dün Suriye'deki harekat bölgelerinde 13 terörist öldürülmüştü. Milli Savunma Bakanlığı son dakika açıklamasıyla terör örgütüne vurulan son darbeyi açıkladı.

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde, saldırı hazırlığındaki 10 terörist daha öldürüldü.

"Kendilerini bekleyen sondan kaçış yok"

Bakanlık tarafından 'Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok' başlığıyla yapılan paylaşımda "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

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