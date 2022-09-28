Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başka ülkelerin güzellemesini yapanların gayesi sosyal yapımızı çökertmektir

Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Başka ülkelerin, toplumların, hayat biçimlerinin güzellemesini yapanların gayesi bize iyilik etmek değil en büyük gücümüz olan sosyal yapımızı çökertmektir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu. "Sırf daha iyi arabaya binmek daha yeni telefon alabilmek daha çok konsere gidebilmek gibi başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz" diyen Erdoğan'ın konuşmasında şunları kaydetti:

"Hayalim olarak gördüğüm şehir hastanelerinin her birini takip ettim"

-Ankara'da sadece Etlik Şehir Hastanesi ile kalmadık bir de Bilkent'i kurduk. Dünyada hastanelerimiz örnek. Türkiye yıllar yılı buna hasretti. Hayalim olarak gördüğüm şehir hastanelerinin her birini ve aşamasını takip ettim. Bugün Türkiye 20. şehir hastanesine kavuştu. Milletimize en verimli en etkin en hızlı standartlı hizmeti ne şekilde verebileceksek o yöntemi devreye alıyoruz. Şehir hastanelerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde bir marka haline getireceğiz.

-Savaş Ay'ın programını izlemiş miydiniz? Bay Kemal'den ülkeye hayır gelir mi? Sosyal Sigortalar Kurumu'nun başında ne yaptın ki ülkede ne yapacaksın?

"Bay Kemal'e sorsan olur"

-CHP ne yaptı? Adana'da hal... Tuttular bunu şehir hastanesi diye milletime söylediler. Utanmadan oranın açılışını yapmaya gitti Bay Kemal. Çadırdan hastane olur mu? Bay Kemal'e sorarsan olur.

-Bu yüzyılın adı Türkiye yüzyılı. Türkiye tüm saldırılara rağmen güven ve huzur adası olarak ayrışmaktadır.

-Son dönemde sosyal medya mecralarında gelişmiş ülke güzellemelerinin yapıldığı gençlerimizin bilinç altına buralara gidilmesi fikrinin aşılandığını görüyoruz. Cemil Meriç'in dediği gibi Türkiye'yi böyle göstermeye çalışanlar ülkenin bu hale gelmesi için her türlü sinsiliği yapanlardır.

-Dünyanın her tarafından gelen milyonları misafir ediyoruz. Ülkemizi kurtuluş kapısı görerek topraklara yönelenler bize mesaj veriyor. Sizi zor gününüzde sarıp sarmalayacak ekmeğini aşını bölüşecek milletin mensubu değilseniz vay halinizi.

"Başka ülkelerin güzellemesini yapanların..."

-Başka ülkelerin, toplumların, hayat biçimlerinin güzellemesini yapanların gayesi bize iyilik etmek değil en büyük gücümüz olan sosyal yapımızı çökertmektir.

-Sırf daha iyi arabaya binmek daha yeni telefon alabilmek daha çok konsere gidebilmek gibi başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz. Böyle hevesle yola çıkanların yarın merhamet duyduklarında sığınacakları aile, devlet mekanizması bulamayınca yaşayacakları pişmanlığı tahmin ediyoruz.