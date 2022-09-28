'6'lı değil 9'lu masa' diyen AK Partili Mustafa Şen: Biz seçimi çoktan başlattık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, birçok kez 'Erken seçim' ısrarında bulunan altılı masaya yönelik 'Onlar oturup keyif çatarken biz mahallelerde, sokaklarda çalışıyorduk. Biz seçimi çoktan başlattık' diye konuştu. Şen, eleştirilerini arka arkaya sıraladığı altılı masaya '9'lu masa' dedi...

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nın bir restoranda düzenlediği "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları"na katıldı.

"Biz seçimi çokta başlattık"

2023 seçimlerine doğru bütün şehirlerde, ilçelerde, mahallelerde olduklarını savunan Şen, "Biz aslında seçimi çoktan başlattık. Bizim sevgili muhalefetimiz sürekli boş geziyor, canları sıkıldıkça 'hadi erken seçim' deyip oturup keyif çatarken biz mahallelerde, sokaklarda çalışıyorduk. Biz seçimi çoktan başlattık. Bırak erken seçimi sen seçime hazırlan" dedi.

"Erdoğan'ı düşürme masası değil mi?"

Muhalefetin geleceğe dair, ülkeye dair bir şey söylemediğini iddia eden Şen, şöyle konuştu: "Söyledikleri 6'lı masa. Hatırlayınız ABD Başkanı Biden'ın sözünü mealen söylüyorum, 'Türkiye'deki dostlarımızı destekleyeceğiz ve Erdoğan'ı düşüreceğiz' gibi bir söz söyledi. Bunu duyan muhalefetin 'Sen kim oluyorsun da benim ülkemin siyasetine karışıyorsun' demeleri gerekirken duymazlıktan geldiler ve sonra bir masa kuruldu. Bu masa ne masası sizce. Onların adlandırmasıyla Erdoğan'ı düşürme masası değil mi?

"6'lı masa değil 9'lu masa"

-Peki Biden ne demişti. Buradan hareketle o 6'lı masa 6'lı değil, 9'lu masa. O 6'lı masa Biden masası. O masada Biden var, PKK var, FETÖ var ve adı geçen diğer partiler var. Eğer böyle değilse çıksınlar söylesinler, reddetsinler, açıkça meydan okusunlar.

"Sen kim oluyorsun?' desinler"

'Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı düşüreceksem ben düşürürüm' desinler. 'Seçimi kazanacaksan ben kazanacağım, hele benim ülkemin Cumhurbaşkanı, oy veririm vermem başka bir şey, sen kim oluyorsun da benim ülkemin Cumhurbaşkanını düşüreceksin' diye söylemeleri gerekir. Ama bunu duymadık, duymuyoruz."