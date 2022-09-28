Bavulu toplayıp huzurevinden İstanbul'a yola çıktı! Şaşırtan hikaye: Ezikliğini yaşadım
KAHRAMANMARAŞLI Fahrettin Güngör, farklı bir hikayeyle karşımıza çıktı. 70 yaşındaki yaşlı adam, 43 yıl önce yarım kalan okul hayatını 'öğrenci affı'ndan yararlanıp bitirmek için harekete geçti. Bavulunu toplayan Güngör, kaldığı huzurevinde pasta kesilerek İstanbul'a uğurlandı. Yıldız Teknik Üniversitesine kayıt yaptırdı...
Lise eğitimini tamamlayarak 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Güngör, bir süre sonra bölümünü değiştirmek istedi ve yeniden sınava girdi.
Babası aniden vefat edince...
Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümüne yerleşen Güngör, 1979 yılında 4'üncü sınıf öğrencisiyken babasının vefatı nedeniyle memleketi Kahramanmaraş'a döndü. Bu süreçte bazı sıkıntılar yaşayan Güngör, okulu bırakarak babasının işlerini devraldı.
Gurbette 5 yıl geçirdi
Yaklaşık 10 yıl ticaretle uğraşan, 1989'da Almanya'ya giderek bir kimya fabrikasında çalışan Güngör, 1994'te memlekete dönüş yaptı.
Ticaret hayatının ardından Güngör, yaklaşık 7 yıl önce Kahramanmaraş Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yerleşti.