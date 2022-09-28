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Bavulu toplayıp huzurevinden İstanbul'a yola çıktı! Şaşırtan hikaye: Ezikliğini yaşadım

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Bavulu toplayıp huzurevinden İstanbul'a yola çıktı! Şaşırtan hikaye: Ezikliğini yaşadım

KAHRAMANMARAŞLI Fahrettin Güngör, farklı bir hikayeyle karşımıza çıktı. 70 yaşındaki yaşlı adam, 43 yıl önce yarım kalan okul hayatını 'öğrenci affı'ndan yararlanıp bitirmek için harekete geçti. Bavulunu toplayan Güngör, kaldığı huzurevinde pasta kesilerek İstanbul'a uğurlandı. Yıldız Teknik Üniversitesine kayıt yaptırdı...

Bavulu toplayıp huzurevinden İstanbul'a yola çıktı! Şaşırtan hikaye: Ezikliğini yaşadım

Lise eğitimini tamamlayarak 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Güngör, bir süre sonra bölümünü değiştirmek istedi ve yeniden sınava girdi. 

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Bavulu toplayıp huzurevinden İstanbul'a yola çıktı! Şaşırtan hikaye: Ezikliğini yaşadım

Babası aniden vefat edince...

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümüne yerleşen Güngör, 1979 yılında 4'üncü sınıf öğrencisiyken babasının vefatı nedeniyle memleketi Kahramanmaraş'a döndü. Bu süreçte bazı sıkıntılar yaşayan Güngör, okulu bırakarak babasının işlerini devraldı.

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Bavulu toplayıp huzurevinden İstanbul'a yola çıktı! Şaşırtan hikaye: Ezikliğini yaşadım

Gurbette 5 yıl geçirdi

Yaklaşık 10 yıl ticaretle uğraşan, 1989'da Almanya'ya giderek bir kimya fabrikasında çalışan Güngör, 1994'te memlekete dönüş yaptı.

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Bavulu toplayıp huzurevinden İstanbul'a yola çıktı! Şaşırtan hikaye: Ezikliğini yaşadım

Ticaret hayatının ardından Güngör, yaklaşık 7 yıl önce Kahramanmaraş Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yerleşti.

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