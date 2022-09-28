Pilavı tekrar ısıtıp aman yemeyin! Zararını duyunca şok olacaksınız...

Özellikle akşam sofralarının en çok tercih edilen lezzetlerinden biri olan pilava hayır diyen neredeyse yoktur. Hele bir de bol tereyağlı yapıldıysa, dumanı üstündeyse. Peki özellikle pirinç pilavı ne kadar sürede tüketilmeli? Bir sonraki güne ısıtılıp yense bir şey olur mu? Hepimiz bu hataya düşüyoruz ama bakın pilavı tekrar ısıtıp yiyince neler oluyormuş...

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Tüm yemeklerin yanına yakışan akşam kurulan yemek masalarının baş tacı olan pirinç pilavını aramızda sevmeyen yoktur. Mis gibi kokusuyla evde bayram havası estiren, iştah kabartan pilavı bir sonraki gün de ısıtıp yemek sizce doğru mu? Kuzey Karolina Üniversitesi'nden Gıda Güvenliği Uzmanı Benjamin Champan pirinç pilavıyla ilgili bir araştırma yaptı.

Araştırma sonucuna göre pilavı tekrar ısıtmak sağlığı tehlikeye atıyor. Nedeni ise pilavı pişirme esnasında ''bacillus cereus'' mikrobu ölmemiş olabiliyor. Bazı besinlerde ve toprakta bulunan bu bakteri yiyecek kaynaklı hastalıklara ve gıda zehirlenmesine yol açabiliyor.

Bakteriler üremeyi sürdürüyor

Pilavı pişirme esnasında ölmeyen bakteriler, pilav oda sıcaklığında beklediği süre boyunca üremeye ve gelişmeye devam ediyor. Bu nedenle pilavı yiyeceğimiz kadar yapmak ve tekrar ısıtmamak gerekiyor.

Pirinç pilavı demişken şimdi size tane tane dökülen bir pirinç pilavı tarifi vereceğiz akşama mutlaka deneyin ama lütfen hemen tüketin...

Pirinçleri uzun uzun kavurun

Tane tane dökülen pirinç pilavı yapmak için ilk akla gelen pirinçleri uzun uzun kavurmak gibi görünse de işin sırrı pişirmeden önceki hazırlık aşamasında gizli. Bildiğiniz gibi pirinçler yüksek miktarda nişasta içeren besinlerden biri. Pirinç tanelerinin üzerinde yapışık halde bulunan nişasta ise pilavın lapa mı yoksa tane tane mi olacağını belirleyen asli unsur. Kaynar suyla birleştiğinde lapalanma özelliği olan nişastayı pirinçten ayırmak tane tane pilav yapmanın ilk kuralı.

Suyun rengi beyazlayınca pilava başlayın

Tane tane pilav yapmak isteyenler öncelikle pilav yapacakları pirinçleri çok iyi yıkamalılar. Yıkamak için kullanılan suyun mutlaka dolaptan çıkarılmış ve soğuk olması gerekmekte. Pirinçleri uzun uzun soğuk hatta buzlu suyla yıkayın. Suyun rengi beyazlaştıysa ve ağırlaştıysa mutlaka değiştirin. Pirinçlerden artık nişasta kalıntısı çıkmayana kadar işlemi tekrarlayın. Unutmayın! İyi yıkanmış piriçler beyaz ve tozlu değil, şeffaf ve parlak olmalılar.

Eğer pirinçleri doğru yıkadığınız eminseniz tane tane pilav yapmak için ikinci aşamaya geçebilirsiniz. Yıkanan pirinçlerin iyice sürülüp kuruduğundan emin olun. Daha sonra pirinçleri 'çakıl taşı' sesi gelene kadar bir tavada kavurun. Suyunu eklemeden önce mutlaka tuzu koyun. Bu sayede pirinçlerde kalan son su tanecikleri de kolaylıkla uçar.

Suyun miktarı çok önemli aman dikkat

Pilavın tane tane olması için gerekli olan bir diğer aşama da pilava koymanız gereken suyun miktarında. Ancak burada kesin bir kural yok. 1'e 2 yada 1'e 1.5 ölçüsü pirinç pilavı yaparken yaygın olarak kullanılan ölçülerdir. Ancak önemli olan pirincin cinsi ve su çekme kapasitesi. Yani kullandığınız pirinç için ideal su miktarını bulmak sizin işiniz.

Pilav piştikten sonra kapağının altına mutlaka fazla suyu çeken bir kağıt havlu parçası yada bez kapatın. Servisten önce iyice dinlenen pilavlar tane tane dökülür.