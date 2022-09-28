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Fatih Altaylı'dan olay yazı! 'Çok çirkin, çok bel altı bir sürece giriyoruz' deyip Haziran hatırlatması yaptı

Fatih Altaylı'dan olay yazı! 'Çok çirkin, çok bel altı bir sürece giriyoruz' deyip Haziran hatırlatması yaptı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 14 Eylül'de yazdığı yazıyı hatırlatıp, "Çok çirkin, çok bel altı vuruşlu bir sürece giriyoruz. Belli ki, seçim süreci bu konu üzerinden yürütülecek. Umarım bu süreçte Türkiye’ye verilecek zarar, seçimden sonra telafi edilecek düzeyde kalır." dedi.

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Zannederim önümüzdeki seçimlere doğru giderken 'Post 8 Haziran' dönemine benzer bir dönem yaşayacağız" yorumunu yaptı. İki hafta önce kaleme aldığı yazısında "Muhalefetin kendi ayağına sıkmaya doğru gideceğini, ana muhalefet partisi içinde iktidarla yakın isimlerin iktidar koalisyonunun ekmeğine yağ sürecek açıklamalar yapmaya başlamasını, ardından da HDP içindeki bazı unsurların devreye gireceğini ve muhalefeti zor duruma düşürmek ve teröristlerle işbirliği yakıştırmasını güçlendirecek bazı gelişmeler olmasını beklediğini, Demirtaş'ın da bu süreci engelleyemesin diye içerde tutulduğunu" yazan Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"CHP içinden bazı isimler iktidarın ekmeğine yağ sürecek açıklamalar yapmaya başladılar. Muhalefete, daha doğrusu CHP’ye yakın medya büyük bir hızla kendi kendini yıpratmaya başladı bile.

Ve tam da dediğim gibi 'terör ve bölücülük' 8 Haziran sonrası hızlı ve ani tırmanışı hatırlatır biçimde Türkiye’nin gündemine hızla giriyor.
...
Mersin’de bir PKK’lı grup ellerinde bomba düzeneği ile bir karakola saldırıyor. Bir polisimizi şehit ediyor. Birini yaralıyor. Peki söyler misiniz bana PKK son olarak ne zaman böyle bir eylem ya da eylem girişiminde bulundu. Epey olmuştur değil mi! Dahası Selahattin Demirtaş, bu saldırıyı en sert sözlerle kınıyor. Ama sesi duyulmuyor bile.

Ve biliyoruz ki, bu daha 'entree.' Önümüzdeki 9 ayda olabilecekleri düşünmek gerçekten ürkütücü. Tam da 14 Eylül’de söylediğim gibi. Çok çirkin, çok bel altı vuruşlu bir sürece giriyoruz. Belli ki, seçim süreci bu konu üzerinden yürütülecek. Umarım bu süreçte Türkiye’ye verilecek zarar, seçimden sonra telafi edilecek düzeyde kalır."

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