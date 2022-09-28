CHP Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili suç duyurusu! Tüm sorumlular hakkında...

CHP, Mersin’de polisevine düzenlenen ve bir polisin şehit olmasına neden olan PKK saldırısıyla ilgili tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin avukatlarından Celal Çelik, suç duyurusunun ardından iktidarı suçladı.

Abone ol

Mersin'de 1 polis memurunun şehit olduğu, biri polis 2 kişinin de yaralandığı Tece Polisevi'ne düzenlenen saldırıyla ilgili saldırganlardan biriyle CHP’nin ilişkilendirilmesine bir tepki daha geldi. CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, ilişkilendirmenin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Avukat Celal Çelik paylaşımında şu ifadeler yer verdi:

İktidarı suçladı, 'yaptırımsız bırakılmayacak' dedi

"Alçak terör örgütü tarafından Mersin Polisevi'nde gerçekleştirilen menfur terör eylemi üzerinden ahlaksızca siyasi rant devşirmeye çalışan ve bu kapsamda iftira ve hakaretlere başvuran siyasiler ile havuz medyasının kirli kalem ve ilgilileri bilmelidir ki; Cumhuriyet Halk Partisini haksızca itham etmek, iftiralara maruz bırakmak, terör örgütleri ile yan yana göstermek, teröristlerin korunduğu haksız algısını yaratmak elbette yaptırımsız bırakılmayacaktır! Tam da bu nedenlerle tüm sorumlular hakkında derhal suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur" ifadelerine yer verdi.

Neler olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, “Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin, ucu ya HDP ya CHP’nin gazeteci, siyasetçi diye sahip çıktığı kesimlere ya da Batı'ya çıkar” demişti. Erdoğan’ın yanısıra AK Parti yöneticileri, saldırganlardan birinin isminin CHP’nin medya raporunda yer alması gerekçesiyle CHP'yi eleştirmişti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de dün yaptığı açıklamada sert tepki göstererek, “Ömürleri, bugün terörist olduğu ortaya çıkanlarla aşna fişne geçenlerin bize söyleyecek lafı yok. Mehmet Dişli’nin hesabını Hulusi Akar’dan sorma, Zekeriya Öz’ün hesabını Tayyip Erdoğan’dan sorma, Akın Öztürk’ün hesabını YAŞ’taki AK Partililerden sorma; CHP’ye Allah’ın cezası bir katilin hesabını sor. Herkes aklını başına alacak. O kadar bedava değil” demişti.