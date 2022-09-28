Müge Anlı'dan canlı yayında Demet Akalın'a gönderme! 'Böyle çocuk mu alınır' sözlerine flaş cevap!

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te günlerdir aranan iki kız kardeşten küçük olan 1.5 yaşındaki Naime Ceyda sağsalim bulunurken, 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın cansız bedeni dondurucudan çıktı. Naime Ceyda'nın bulunduğu anları canlı yayında izleyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, Müge Anlı ve ekibine çok sert tepki göstermişti. Güzel sunucu Müge Anlı ise canlı yayında ünlü şarkıcı Akalın'ın 'Böyle çocuk mu alınır' sözlerine cevap verdi.

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Birçok olayı aydınlatan, canlı yayında yaşanan olaylarla tüm dikkatleri üzerine çeken ekranların sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te günlerdir aranan iki kız kardeşin hikayesi yürekleri dağladı. Fuhuş yaptırmak için kaçırılan 2 kızını arayan anneye 1.5 yaşındaki küçük kızından sevindiren haber gelirken, büyük olan 3 yaşındaki kızından ise acı haber geldi. Küçük Naime Ceyda'nın bulunduğu anları canlı yayında izleyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, 'böyle çocuk mu alınır ya' diyerek tepki göstermişti. Müge Anlı ise canlı yayında ünlü şarkıcıya isim vermeden gönderme yaparak cevap verdi. İşte yaşananlar...

Canlı yayında teslim alındı

Türkiye'nin konuştuğu olayda Müge Anlı programına Gaziantep'ten katılan ve fuhuşa zorlandığını, elinden de iki çocuğunun alındığını anlatan annenin sözleri yürekleri dağlamıştı. İki kız kardeşten küçük olan 1.5 yaşındaki Naime Ceyda sağsalim bulunurken canlı yayında polis ekipleri tarafından teslim alındı.

"Böyle çocuk mu alınır ya"

Sosyal meydaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Demet Akalın bu kez ATV'nin reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert ve ekibini hedef aldı. Naime Ceyda'nın sağsalim bulunmasının ardından canlı yayında polis ekiplerince teslim alınmasını izleyen Akalın, adeta duruma ateş püskürmüştü. Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımda 1,5 yaşındaki çocuğu evden alındığı anlara yer verirken, ''Bunu yayın yapıyorsunuz abi böyle bir şey olabilir mi ya! O çocuk öyle mi alınır ya! Delireceğim yemin ederim gitsin anası alsın o zaman ya! Bırakırken aklı neredeydi? Vallahi delireceğim ya ağlata ağlata çocuğu erkek adamın eline verdiler" ifadelerini kullanarak tepki göstermişti.

Müge Anlı canlı yayında cevap verdi:" Ben ağlayacağıma o ağlasın derler"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın yaptığı paylaşıma isim vermeden gönderme yaparak açıklama yapan ünlü sunucu Müge Anlı canlı yayında Akalın'a cevap verdi. Anlı yaptığı açıklamada, "O çocuk öyle mi alınır? Alınmak zorundaydı. Bebek orada alınmaz yukarı çıkarken kadının ayağı kayar düşer bebeğe bir şey olur, oradaki polise derler ki 'sen niye almadın çocuğu?' Öyle bazı şeyler de ben ağlayacağıma o ağlasın derler..." ifadelerini kullandı.

Cansız bedeni buzdolabında bulundu

Ayladır kayıp olarak aranan kardeşlerden 1.5 yaşındaki Naime Ceyda sağsalim bulunurken, 3 yaşındaki Lina ise işkence ile öldürülüp buzdolabına konulmuş halde bulundu. Kan donduran vahşetle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılar adliyeye sevk edilirken, cesedi teşhis eden babaannenin alattıkları kan dondurdu.

"Tüm vücudunda sigara izi, her yeri mos mor"

Torunu Lina'yı teşhis etmek için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna giden babaanne Sevim Erbay'ın canlı yayında anlattıkları yürekleri dağladı. "Çocuğun bütün vücudunda sigara izleri var" diyen babaanne, "Her yeri kapkara mosmor olmuş. Komple şişmiş, patlamak üzereydi. Kızı boynundan tutup sallamışlar, boynunu kırmışlar. 2 aydan fazladır cesedi derin dondurucuda duruyormuş" diyerek yaşanan vahşeti anlattı.