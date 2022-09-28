BIST 3.208
DOLAR 18,52
EURO 17,86
ALTIN 983,98
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

AK Parti'den CHP'li Özel'e '11 yıl sonra terörist olacağını nereden bileyim' tepkisi

AK Parti'den CHP'li Özel'e '11 yıl sonra terörist olacağını nereden bileyim' tepkisi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Mersin'de öldürülen terörist Dilşah Ercan için "11 yıl sonra terörist olacağını nereden bileyim" dediğini aktararak, "Konu şu, 'nereden bilebilirim' dediği, 11 yıl önce de zaten terörist ve PKK'lı olduğu için hapiste. Daha kötüsü elinde salladığı evrakta 'PKK'lı' yazıyor zaten. Ne zaman utanacaksınız?" dedi.

Abone ol

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Mersin'deki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Dilşah Ercan'ın, CHP'nin gazetecilere ilişkin bir raporunda yer almasına tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "11 yıl sonra terörist olacağını nereden bileyim" dediğini aktaran Turan, "Kendine yakışan kirli dili iade ediyoruz. Konu şu, 'nereden bilebilirim' dediği, 11 yıl önce de zaten terörist ve PKK'lı olduğu için hapiste. Daha kötüsü elinde salladığı evrakta 'PKK'lı' yazıyor zaten. Ne zaman utanacaksınız?" ifadesini kullandı.

Turan, Özgür Özel'in, AK Parti'yi suçladığı isimlerin "bahsedilen tarihte soruşturmasının dahi olmadığını" belirterek, "CHP için gazeteciliğin ön şartı terör bağlantısı mı? Yazarken biz utanıyoruz, konuşurken yüzleri kızarmıyor." açıklamasında bulundu.

İlgili Haberler
CHP'li Özgür Özel'den terörist Dilşah Ercan açıklaması: CHP'den 11 yıl önceki raporun hesabını mı soracaksınız Mersin'de polis memurunu şehit eden terörist Dilşah Ercan CHP raporunda gazeteci çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Burnunda köyünüz kokacak, içinizi ısıtacak erişteli nohut çorbası tarifi! Hemen deneyin
Burnunda köyünüz kokacak, içinizi ısıtacak erişteli nohut çorbası tarifi! Hemen deneyin
Emekliliğinize Yatırım Yaparak Aylık Kazancınızı Kendiniz Belirleyin!
Emekliliğinize Yatırım Yaparak Aylık Kazancınızı Kendiniz Belirleyin!
'6'lı değil 9'lu masa' diyen AK Partili Mustafa Şen: Biz seçimi çoktan başlattık
'6'lı değil 9'lu masa' diyen AK Partili Mustafa Şen: Biz seçimi çoktan başlattık
CHP Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili suç duyurusu! Tüm sorumlular hakkında...
CHP Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili suç duyurusu! Tüm sorumlular hakkında...
Fatih Altaylı'dan olay yazı! 'Çok çirkin, çok bel altı bir sürece giriyoruz' deyip Haziran hatırlatması yaptı
Fatih Altaylı'dan olay yazı! 'Çok çirkin, çok bel altı bir sürece giriyoruz' deyip Haziran hatırlatması yaptı
İYİ Parti'den Can Ataklı'ya 's..tirin gidin' cevabı: Ahlaksız, gazeteci görünümlü trol
İYİ Parti'den Can Ataklı'ya 's..tirin gidin' cevabı: Ahlaksız, gazeteci görünümlü trol
İsrail askerleri mülteci kampını bastı çok sayıda Filistinli öldürdüler
İsrail askerleri mülteci kampını bastı çok sayıda Filistinli öldürdüler
Mehmet Dinçerler ve Zehra Çilingiroğlu aşk mı yaşıyor? Hülya Avşar ateş püskürdü, zehir zemberek açıklama!
Mehmet Dinçerler ve Zehra Çilingiroğlu aşk mı yaşıyor? Hülya Avşar ateş püskürdü, zehir zemberek açıklama!
Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! İşte Süper Lig'de 8'inci hafta hakemleri...
Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! İşte Süper Lig'de 8'inci hafta hakemleri...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başka ülkelerin güzellemesini yapanların gayesi sosyal yapımızı çökertmektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başka ülkelerin güzellemesini yapanların gayesi sosyal yapımızı çökertmektir