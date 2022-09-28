Meral Akşener'in adaylık çıkışına CHP'li Özgür Özel'den flaş cevap: "Sizin söylediğiniz noterler..."

Meral Akşener'in ''Altılı Masa'nın noter olma görevi yok. Aday konusu belli bir noktaya geldikten sonra çözümlerimizi ortaklaştıracağız. Masaya biz de aday getirebiliriz. Aday CHP'li de olabilir'' açıklamasının ardından CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel yaptığı açıklama ile İYİ Parti liderini hedef aldı.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun henüz aday olarak belirlenmediğini açıklayan ve ortak akıl vurgusu yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı açıklamada '' Altılı Masa'nın noter olma görevi yok. Aday konusu belli bir noktaya geldikten sonra çözümlerimizi ortaklaştıracağız. Masaya biz de aday getirebiliriz. Aday CHP'li de olabilir. Kazanmak önemli'' ifadelerini kullanmıştı. Akşener'in adaylık çıkışının ardından ilk tepki CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir programda gündemdeki konuları değerlendirdi. Akşener ittifakı olduğu 6'lı masa ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"6'lı masanın bir noter olma görevi yok"

Fatih Altaylı'nın “Kemal bey partisinin adayı olduğunu deklare etti” sözlerini değerlendiren Akşener, şunları söyledi: "6'lı masanın bir noter olma görevi yok. O zaman notersek o masanın manası kalmaz. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı tarifine katıldığımı ifade ettim. Biz hem kazanacak bir aday, hem aklı başında, devlet deneyimi olan, bugünkü tuhaflıklara müsaade etmeyecek biri (seçeceğiz). Orada bir dayatma söz konusu olamaz. Orada bir ortak akıl ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

“Masaya biz de aday getirebiliriz”

Cumhhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklamalarına devam eden Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylık ihtimalini değerlendirdi. Akşener açıklamasında “Sosyal belediyecilik konusunda her ikisi de iyi.Ben onları methediyorum. Aday olmalarıyla ilgili bir problemim yok. CHP'ye dedim ki, ‘Bu iki arkadaşımızın isimleri önde gidiyor. Anketlerde çıkıyorlar. Bu iki arkadaşımızın seçmeninin taraftar hale dönmesi yarına yönelik problem yaratır. Bu arkadaşlarımızın içinden aday gösterilecekse biz varız' dedik. Ama buradaki amaç kazanmak. Bu insanların aday olmasını istemek başka bir şey bu insanların aday olmalarına yönelik tutum olması başka bir şey. Masaya biz de aday getirebiliriz. Aday CHP'li de olabilir. Kazanmak önemli” ifadelerini kullandı.

'Sizin söylediğiniz noterler karar verici değillerdir'

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in adaylık çıkışına CHP cephesinden ilk tepkiyi CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel verdi. Özel açıklamasında, "Açıklamayı Kılıçdaroğlu yapsaydı bunları söylerdi. Altılı Masa’nın kurulduğunu söylüyor ve ona önem atfediyorsanız o masanın karar verici olduğunu söylersiniz. Sizin söylediğiniz noterler karar verici değillerdir, önüne neyi götürürseniz onu damgalar ‘aslı gibidir’ yapar" dedi.

"Vatandaşın kafasını şişirmeyin.”

Özel açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

Karar vericinin Altılı Masa olduğuna göre -ki bunu sayın genel başkan defalarca söylüyor- ve o Altılı Masa’nın belirleyeceği aday 13’üncü cumhurbaşkanıdır. Dolayısıyla genel başkanımızın söylemiyle çelişen bir durum yoktur. Ayrıca Altılı Masa’nın toplantısına 4 ay yok 4 gün var. 4 gün sonra 6 liderin oturup konuştuktan sonra nasıl bir sonuç bildirgesi yayınlayıp altına hangi imzaları atacağına bütün Türkiye görecek. O yüzden televizyonlarda pazar akşamı canı sıkılacak olan yandaş yorumcu arkadaşlar boşuna nefes tüketmesinler. 4 ay olsa size ihtiyaç var ama 4 gün için vatandaşın kafasını şişirmeyin.”