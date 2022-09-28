İran, Irak'taki karargahlara füze yağdırdı! 7 ölü 24 yaralı

İRAN, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK'a ait karargahlara füze ve kamikazelerle saldırdı. Saldırılarda 7 kişinin öldüğü 24 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Abone ol

İran devlet televizyonunun haberinde, "Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı teröristlerin çok sayıda karargahını füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldı." ifadelerine yer verildi. Haberde askeri yetkililerin saldırıya ilişkin bilgilendirme yapacağı aktarıldı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise Komele, İKDP ve PAK örgütlerinin Irak'ın kuzeyindeki ana karargahlarının Devrim Muhafızları Ordusuna ait füzelerin yanı sıra silahlı ve kamikaze İHA'larla vurulduğunu duyurdu.

Komele ve İKDP'nin açıklamaları

Komele Genel Sekreteri Abdullah Muhtedi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süleymaniye'deki karargahlarına İran ordusuna ait İHA'lar tarafından saldırı düzenlendiğini aktardı.

İran Kürdistan Demokratik Partisi (İKDP) Başkanı Hüseyin Yadzan ise basına yaptığı açıklamada, Kerkük'e bağlı Altunköprü nahiyesi ve Erbil'e bağlı Koysancak bölgesindeki karargahlarının saldırıya uğradığını söyledi.

Yadzan, Altunköprü nahiyesi yakınındaki karargahlarına düzenlenen saldırıda yaralılar olduğunu ifade etti.

IKBY Sağlık Bakanı Berzenci'nin açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci de yaptığı açıklamada, İran'ın söz konusu örgütlerin karargahlarına düzenlediği saldırılarda 7 kişinin öldüğünü ve 24 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Erbil'e bağlı Köysancak'ta 4 kişinin öldüğünü ve 14 kişinin yaralandığını aktaran Berzenci, Kerkük'ün Altunköprü nahiyesi yakınlarında da 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını belirtti. Bakan Berzenci, yaralıların tedavi altına alındığını kaydetti.

Öte yandan İran'ın gün içinde söz konusu bölgeleri belirli aralıklarla 3 kere hedef aldığı iddia edildi.

Son bir haftada üçüncü saldırı

Bu arada, Irak'ın kuzeyindeki Tahran yönetimi karşıtı örgütlerin merkezlerine son bir haftada üçüncü saldırı oldu.

İran 24 Eylül'de Komele ve İKDP'nin Irak'ın kuzeyindeki merkezlerini topçu atışlarıyla vurmuştu. Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı. İran, önceki gün de söz konusu grupların mevzilerine saldırı düzenlemişti.

İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele, İKDP ve PAK, yıllardır IKBY kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.