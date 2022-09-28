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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı! Toplantıda ilk kez yer aldılar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı! Toplantıda ilk kez yer aldılar

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ilk kez yer aldı.

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 Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.45'te başladı.

Toplantıda, ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları ile göreve getirilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ilk kez yer aldı.

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