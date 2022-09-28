Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan flaş Haydar Dümen yorumu! Gelen mesajı böyle ifşa etti!

Güzel oyuncu Pınar Altuğ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ederken eşi Yağmur Atacan'dan flaş bir paylaşım geldi. Bir takipçisinden gelen mesajı ifşalayan Atacan'ın Haydar Dümen yorumuyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Bir döneme damga vuran ve günümüzde hala tekrarları yayınlanan Show TV'nin efsane dizileri arasında yerini alan Doktorlar'da rol alan Yağmur Atacan, televizyon ekranlarına ara vermişti. Kendisinden yaşça küçük olan oyuncu Pınar Altuğ ile olan evliliğiyle sık sık gündeme gelen ünlü isim bu kez flaş bir paylaşıma imza attı. Yakışıklı oyuncu bir takipçisinin mesajını ifşalarken, yaptığı Haydar Dümen yorumu ise olay oldu.

Paylaşımlarla gündeme geliyorlar

Doktorlar dizisinde canlandırdığı karakter ile tüm dikkatleri üzerine çeken Yağmur Atacan, kendisinden 9 yaş büyük olan oyuncu Pınar Altuğ ile 2008 yılında dünyaevine girmişti. Yaş farkı nedeniyle biteceği düşünülen ilişikide mutlu bir evlilik sürdüren çift sosyal medya hesaplarınan yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Takipçisinin mesajını ifşaladı

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile hazıfalara kazınan güzel oyuncu Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla magazin gündemine gelmeye devam ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde detoks kampı paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallayan Altuğ'dan sonra eşi Yağmur'dan da flaş bir paylaşım geldi. Bir takipçisinin mesajını ifşa eden yakışıklı isim Haydar Dümen yorumu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

"Haydar Dümen hocamız rahmetli oldu"

Yağmur Atacan'a gelen mesajda "Ben bir çıkmazdayım, maddi açı değil manevi açıdan. 2 yıllık ilişkim bitti bir ayrılma bir ihanet yok bir çıkmaza girdim çıkamıyorum ne yapmam gerekiyor?" yazıyordu. Bunu üzerine ekran görüntüsü alan Atacan takipçisinin mesajını ifşalarken "Sevgili Haydar Dümen hocamız rahmetli oldu; büyük boşluk var. Sektörün bu kısmına acil destek rica ediyorum. Hayır devreye girmekten korkuyorum" sözleriyle yanıt verdi.

İşte Yağmur Atacan'ın o paylaşımı;

Pınar Altuğ'un detoks kampı sosyal medyayı sallamıştı

Sosyal medyayı oldukça sık kullanan Yağmur Atacan'ın eşi güzel oyuncu Pınar Altuğ paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen genç kızlara taş çıkaran Altuğ, geçtiğimiz günlerde yaptığı detoks kampı paylaşımı ile sosyal medyayı sallamıştı. 48 yaşındaki Pınar Altuğ'un detoks kampında amuda kalktığı görüntüleri paylaşması üzerine takipçiler gönderiyi yorum yağmuruna tutmuştu. Güzel oyuncunun hayranları fotoğrafın altına "Her babayiğidin harcı degil bu", "Bu kadın nasıl 48 yaşında", "Vallahi helal olsun", "Nazar değmesin süpersiniz süper", "Yaşına rağmen iyi hareketler yapıyorsun" gibi yorumlarda bulunmuştu.

İşte Pınar Altuğ'un amuda kalktığı o görüntüleri;