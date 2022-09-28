BIST 3.214
DOLAR 18,53
EURO 17,88
ALTIN 983,39
HABER /  GÜNCEL

Ortaokulda 2 kız öğrenciyi taciz eden müdür yardımcısına 9 yıl 4 ay hapis

Ortaokulda 2 kız öğrenciyi taciz eden müdür yardımcısına 9 yıl 4 ay hapis

SİNOP'un Gerze ilçesinde iki kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla yargılanan müdür yardımcısı, 9 yıl 4 ay 14 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

Olay, 2020 yılı Mart ayında Gerze ilçesi Belören Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre, okul müdür yardımcısı B.D. (57), 12 yaşındaki iki kız öğrenciyi deneme sınavı kitapçığı vermek üzere odasına çağırdı ve burada tacizde bulundu. Öğrencilerin durumu öğretmenlerine anlatması üzerine olay polise bildirildi.

Polis ekipleri müdür yardımcısını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, öğrenciler ve tanık ifadelerine istinaden tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Tutuklu yargılanan B.D.'ye, Sinop Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında toplam 9 yıl 4 ay 14 gün hapis cezası verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Uzmanlardan İngiliz halkını korkutan uyarı! 20 bin kişi ölebilir sağlık sistemi çöker deniyor
Uzmanlardan İngiliz halkını korkutan uyarı! 20 bin kişi ölebilir sağlık sistemi çöker deniyor
Emekliliğinize Yatırım Yaparak Aylık Kazancınızı Kendiniz Belirleyin!
Emekliliğinize Yatırım Yaparak Aylık Kazancınızı Kendiniz Belirleyin!
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Beylikdüzü'nün 'Mısırcı Dedesi' uyuşturucu satıcısı çıktı! Çocukları böyle zehirlemiş
Beylikdüzü'nün 'Mısırcı Dedesi' uyuşturucu satıcısı çıktı! Çocukları böyle zehirlemiş
AK Parti'den CHP'li Özel'e '11 yıl sonra terörist olacağını nereden bileyim' tepkisi
AK Parti'den CHP'li Özel'e '11 yıl sonra terörist olacağını nereden bileyim' tepkisi
'6'lı değil 9'lu masa' diyen AK Partili Mustafa Şen: Biz seçimi çoktan başlattık
'6'lı değil 9'lu masa' diyen AK Partili Mustafa Şen: Biz seçimi çoktan başlattık
Pilavı tekrar ısıtıp aman yemeyin! Zararını duyunca şok olacaksınız...
Pilavı tekrar ısıtıp aman yemeyin! Zararını duyunca şok olacaksınız...
CHP Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili suç duyurusu! Tüm sorumlular hakkında...
CHP Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili suç duyurusu! Tüm sorumlular hakkında...
Fatih Altaylı'dan olay yazı! 'Çok çirkin, çok bel altı bir sürece giriyoruz' deyip Haziran hatırlatması yaptı
Fatih Altaylı'dan olay yazı! 'Çok çirkin, çok bel altı bir sürece giriyoruz' deyip Haziran hatırlatması yaptı
Çocuklarınızda geçmeyen öksürük varsa hemen bu şifa kaynağını kullanın
Çocuklarınızda geçmeyen öksürük varsa hemen bu şifa kaynağını kullanın