Kamala Harris'in Seul ziyareti öncesi KDHC'den füze hamlesi

ABD Başkan Yardımcısı Harris'in yarın yapacağı Güney Kore ziyareti öncesinde Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin balistik füze ateşlediği duyuruldu. İşte o ayrıntılar...

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Japonya ve Güney Kore'den yapılan açıklamalara göre Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) iki yeni kısa menzilli balistik füze fırlattı.

KDHC'nin tanımlanamayan bir balistik füze ateşlediği Güney Kore ordusu tarafından duyuruldu. Japonya Savunma Bakanlığı balistik füze fırlatıldığını doğruladı. Gemileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Güney Kore'nin Pyongyang'ın başka bir nükleer test gerçekleştirmeye yakın olduğu konusunda uyarıda bulunmasının ardından KDHC tarafından bu fırlatma gerçekleştirildi.

KHDC'den füze denemesine ait bir açıklama gelmemesine rağmen, bu hamlenin ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Güney Kore ziyareti öncesinde gerçekleşmesi soru işaretleri uyandırdı.