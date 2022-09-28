BIST 3.198
DOLAR 18,52
EURO 17,99
ALTIN 985,95
HABER /  GÜNCEL

CHP'nin başvurusunu inceleyen AYM, iptal istemini kabul etmedi

CHP'nin başvurusunu inceleyen AYM, iptal istemini kabul etmedi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

Abone ol

CHP, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptalini istedi. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuru yapıldı.

CHP'nin talebi: Cumhurbaşkanı'na propaganda yasağı uygulansın

7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen 5 ve 6'ncı ve cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan maddelerin iptali istendi.

Başvuru karara bağlandı

Ayrıca, 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptali de talep edildi.

AYM Genel Kurulu, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini, gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağladı.

AYM: Hükümler Anayasa'ya uygun

AA'nın haberine göre, Yüksek Mahkeme, iptali istenen hükümlerin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal istemlerinin reddine oy çokluğuyla karar verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kamala Harris'in Seul ziyareti öncesi KDHC'den füze hamlesi
Kamala Harris'in Seul ziyareti öncesi KDHC'den füze hamlesi
Emekliliğinize Yatırım Yaparak Aylık Kazancınızı Kendiniz Belirleyin!
Emekliliğinize Yatırım Yaparak Aylık Kazancınızı Kendiniz Belirleyin!
Meral Akşener'in adaylık çıkışına CHP'li Özgür Özel'den flaş cevap: "Sizin söylediğiniz noterler..."
Meral Akşener'in adaylık çıkışına CHP'li Özgür Özel'den flaş cevap: "Sizin söylediğiniz noterler..."
İran, Irak'taki karargahlara füze yağdırdı! 7 ölü 24 yaralı
İran, Irak'taki karargahlara füze yağdırdı! 7 ölü 24 yaralı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı! Toplantıda ilk kez yer aldılar
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı! Toplantıda ilk kez yer aldılar
Ortaokulda 2 kız öğrenciyi taciz eden müdür yardımcısına 9 yıl 4 ay hapis
Ortaokulda 2 kız öğrenciyi taciz eden müdür yardımcısına 9 yıl 4 ay hapis
Uzmanlardan İngiliz halkını korkutan uyarı! 20 bin kişi ölebilir sağlık sistemi çöker deniyor
Uzmanlardan İngiliz halkını korkutan uyarı! 20 bin kişi ölebilir sağlık sistemi çöker deniyor
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Müge Anlı'dan canlı yayında Demet Akalın'a gönderme! 'Böyle çocuk mu alınır' sözlerine flaş cevap!
Müge Anlı'dan canlı yayında Demet Akalın'a gönderme! 'Böyle çocuk mu alınır' sözlerine flaş cevap!
Beylikdüzü'nün 'Mısırcı Dedesi' uyuşturucu satıcısı çıktı! Çocukları böyle zehirlemiş
Beylikdüzü'nün 'Mısırcı Dedesi' uyuşturucu satıcısı çıktı! Çocukları böyle zehirlemiş