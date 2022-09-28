Asgari ücret 2023 yılında ne olacak? İlk tahminler geldi, 2023 asgari ücretiyle ilgili son gelişmeler!

Yeni yıla 3 ay kala milyonlarca çalışanın merak ettiği asgari ücret konusu bir kez daha gündemde. Asgari ücret zammına ilk tahminler gelmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete dair açıklamalarda bulundu. 2023 asgari ücrete zammıyla ilgili son gelişmeler...

Abone ol

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği asgari ücret zammında ilk tahminler yapıldı. Yılın ikinci yarısında da enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, yeni yıla 3 ay kala vatandaşlar arama motorlarında yeni asgari ücret zammı belli oldu mu? 2023’te asgari ücret ne kadar olacak? - Son dakika asgari ücret tahminleri konularını araştırıyor. İşte detaylar…

6 aylık enflasyon farkı belirleyecek

Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde 1,46 oranında artışla birlikte yıllık bazda 0,61 puan yükseldi. 2023 yılı asgari ücret, 2022 yılının son 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Erdoğan ''Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekleri maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız.'' açıklamalarında bulundu.

Bakan Bilgin: ''Ciddi bir reforma imza attık''

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: ''Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız. 3600 düzenlemesi ile yaklaşık 6 milyon çalışanın hayatlarını düzenleyecek ciddi bir reforma imza attık.'' diye belirtti.

Mevcut asgari ücret ne kadar?

Asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6471 TL, net 5500,35 TL olarak belirlendi.

Asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Temmuz ara zammının ardından 5500 TL'ye yükselen asgari ücrete yüzde 10 ila 20 arasında zam gelmesi durumunda yeni asgari ücretin 7 bin - 7 bin 500 lira seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Yeni asgari ücret 7 bin 500 tl olacak mı?

Sene sonu enflasyon oranının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olması bekleniyor.

Uzman isimden asgari ücret yorumu

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram asgari ücret beklentisini aktardı. Bayram şu ifadeleri kullandı: 1 Ocak 2023’te yapılacak asgari ücret artışı en az yüzde 40 seviyesinde olacaktır. Bu da 5 bin 500 lira olan asgari ücret seviyesinin 7 bin 500 ile 7 bin 750 lira civarına yükselmesidir. Bu seviyenin dahi asgari ücretli için yeterli bir seviye olmadığı. Açlık ve yoksulluk sınırının altında olduğu bilinmektedir.