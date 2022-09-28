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ABD resmen duyurdu: İran'a ait İHA düşürüldü!

ABD resmen duyurdu: İran'a ait İHA düşürüldü!

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Erbil'e yönelen İran'a ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.

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ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığından İran'ın, Irak'ın kuzeyine saldırısı ve düşürülen İHA'ya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Saat 14.10'da ABD güçleri Erbil'e yönelen İran'a ait insanız hava aracını düşürdü." ifadeleri kullanılırken, bu İHA'nın ayrıca ABD Merkez Kuvvetlerine yönelik risk oluşturduğu kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, İran Devrim Muhafızları'nın Irak'ın Erbil kentine saldırısı kınandı.

Açıklamada, bu tür saldırıların bölgenin güvenlik ve istikrarını hedef aldığı vurgulandı.

İran, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlemiş, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci, İran'ın saldırısında 7 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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