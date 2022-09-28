Kritik toplantı sonrası yayımlanan bildiride Yunanistan'a tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 4 saat süren Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride Yunanistan'la yaşanan son gerginlikler hakkında, "Milletimizin hak ve menfaatleri hukuki çerçevede korunacak" ifadeleri yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bugün toplanan Milli Güvenlik Kurulu yaklaşık 4 saat sürdü. Son derece kritik olarak değerlendirilen MGK sonrasında yapılacak yazı açıklamada hangi konulara yer verileceği çok merak ediliyordu.

Yunanistan'la son durum ele alındı

MGK toplantısında beklendiği gibi Yunanistan'la Ege'de yaşanan son sorun da ele alındı. Toplantının ardından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir. Milletimizin hak ve menfaatleri hukuki çerçevede korunacak" denildi.

"ABD, Güney Rum kesimi hakkındaki kararından geri dönmeli"

MGK bildirisine ilişkin açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: "ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı) Müttefiklik ruhuna aykırı olan bu karardan geri dönülmesi çağrısında bulunulmuştur.

"Yunanistan'a hukuk çerçevesinde cevap verilecek"

Yurt içi ve yurt dışı operasyonları hakkında kurula bilgi verildi.Yunanistan'ın Son dönemde artan kışkırtıcı eylemler ele alındı. Hukuk çerçevesinde her türlü yöntem kullanılacak. Ermenistan kışkırtıcı eylemleri yüzünden kınanmış ve sorumlulukları hatırlatılmıştır."