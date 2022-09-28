Erdoğan'ın duyurusunun ardından restoranlarda nakit ödeyene indirim hazırlığı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemek parasının personele nakit olarak da ödenebileceğini duyurdu. Lokanta ve restoranlarda müşteri kaybetme endişesi yaratan bu kararın ardından işletmeler yemek kartı yerine nakit ödemeyi tercih edecek müşterileri için yüzde 7 indirim hazırlıklarına başladı.

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Çalışanlara ödenen yemek bedelinin yemek kartına yüklenme zorunluluğunun kalkacağına yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı gelişme, yeme içme sektöründe genel itibariyle olumlu karşılanırken, bazı sektör temsilcileri nakdi ödemenin yeme içme dışında kullanılması halinde restoranlar için müşteri kaybının yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Müşteriler için yüzde 7 indirim hazırlığı

Bazı restoranlar kart yerine artık nakit ödemeyi tercih edecek müşterileri için yüzde 7 indirim hazırlıklarına başladı. Konunun bir diğer muhatabı yemek kartı şirketleri ise temkinli. Dünya'dan Merve Yiğitcan'ın haberine göre şirketler şu an için konuyla ilgili bir mevzuat çıkmadan bir değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını belirtiyorlar.

"Restoranlar müşterileri için birtakım aksiyonlar almalı"

Kararı değerlendiren Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, yemek kartı komisyonlarına yönelik sektör olarak uzun bir süredir mücadele verdiklerini hatırlatırken, bu haliyle yemek kartı zorunluluğun kalkacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Bundan sonraki süreçte, restoranların eskiden yemek kartı kullanan ve artık yemek ücretini nakit olarak alacak müşterileri için birtakım aksiyonlar alması gerektiğini savundu.

"Kampanya başlatacağız"

Bingöl, tüm sektöre çağrı yaparak, "Yemek kartı şirketlerinin eskiden uyguladığı yüzde 12 olan komisyon oranını yüze 7'ye düşürmüştük. Şimdi yemek kartlarının yoğun olduğu restoranların hemen o komisyon oranlarında müşterilerine indirim yapmaları lazım. Yüzde 7'yi yemek kartı firmasına değil size veriyoruz, diyerek o müşteriyi kaçırmaması lazım. Bununla ilgili bir kampanya başlatacağız" ifadelerini kullandı.