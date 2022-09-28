Sadece 3 maçta oynamıştı! Mesut Özil 3 ay sahalardan uzak kalacak

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mesut Özil'in belinden yaşadığı sorunla ilgili ameliyat olacağını açıkladı.

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Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Vole'ye Mesut Özil'in sakatlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil'in cumartesi günü belinden ameliyat olacağını belirten Gümüşdağ şunları söyledi:

"Mesut dünya futbolunda en kariyerli Türk oyunculardan biri. Muazzam bir kariyer. Mesut'un burada forma giymesi bizim için büyük bir mutluluk. Mesut'un burada inanılmaz başarılı bir süreç yaşayacağına inandım, hâlâ da inanmaya devam ediyorum. Beliyle ilgili bir problemi var. Kulüp doktorları da takip ediyordu. Onun için de Emre hoca ona 10-20 dakika şans verdi. Tam kendini bulmuşken bu bel sorunuyla ilgili artık ameliyat aşamasına geldi. Dolayısıyla kendi kulüp doktorlarımızın nezaretinde bel ameliyatı olacak. Cumartesi günü ameliyat oluyor. Mesut'un 3 ay sonra futbola döneceğini ve çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum."

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'le sözleşme imzalayan Mesut Özil, 3 maçta süre alırken gol veya asist kaydedemedi.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, cumartesi günü Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.